Astrologia: i Pianeti in Gemelli e l'eterna fanciullezza

In Astrologia ogni Segno Zodiacale è associato a determinate simbologie , che lo contraddistinguono da tutti gli altri e permettono di comprenderne la vera essenza. Tra tutti i Segni, quello maggiormente associato alla fanciullezza e alla gioventù e sicuramente quello del Gemelli . Capita spesso, infatti, che si senta dire che i nativi di questo Segno siano degli eterni Peter Pan e che non vogliano crescere. L’idea dell’eterna giovinezza, però, non riguarda soltanto chi nasce con il Sole in Gemelli, ma anche chi in questo Segno ha l’Ascendente oppure la Luna e, in alcuni casi, anche Mercurio e Venere .

Chi nasce col Sole in Gemelli ha buone probabilità di avere un atteggiamento giocoso e divertente anche in età adulta, tanto da essere spesso accusato di comportarsi in modo immaturo o infantile. È come se in certi contesti restasse sempre un bambino, ma non sempre questo è un fattore da leggere in chiave negativa.



Chi nasce con la Luna in Gemelli, invece, sente proprio un bisogno interiore di sentirsi eternamente giovane e alcune volte fa fatica ad accettare gli anni che passano. Capita così che si decida di mentire sulla propria età oppure si ha la tendenza ad avere sempre uno stile di vita molto giovanile.



Chi nasce con l’Ascendente Gemelli, mantiene l’aspetto di questo Segno e così sembra sempre più giovane di quanto è realmente. Conserva anche il desiderio di divertirsi e di lasciar emergere quella natura fanciullesca tipica del Segno.



Venere in Gemelli influisce maggiormente sul modo di amare, che spesso appare acerbo. Alcuni comportamenti capricciosi e incostanti, infatti, vengono generalmente considerati normali durante l’adolescenza, ma non in età matura. Chi nasce con Venere in Gemelli tende a cercare compagni più giovani.



Mercurio, invece, è il Pianeta governatore del Segno dei Gemelli. Chi nasce con Mercurio in questo Segno tende ad avere sempre la vivacità e la curiosità di un bambino.