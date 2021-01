Astrologia: gli Ascendenti dell'Acquario

Nello studio e nell’analisi del proprio Tema Natale , l’Ascendente sembra sempre essere uno degli argomenti più interessanti per comprendere alcuni lati del nostro carattere o di quello delle persone che abbiamo vicino. L’Ascendente rappresenta la parte di noi che mostriamo agli altri. Siamo giunti alla descrizione dell’Ascendente per chi nasce sotto il Segno dell’Acquario.

ACQUARIO ASCENDENTE ARIETE - Siamo di fronte ad un individuo ribelle, che non accetta facilmente le imposizioni della società. Grande spirito d’avventura e fortissimo valore dell’amicizia.



ACQUARIO ASCENDENTE TORO - L’Ascendente Toro dona un po’ di concretezza al nativo dell’Acquario. Tuttavia, porta delle contraddizioni interiori che potrebbero non renderlo mai contento.



ACQUARIO ASCENDENTE GEMELLI - L’Aria è l’elemento che accomuna questi due Segni. Siamo di fronte ad uno spirito libero, mentalmente brillante e vivace e sentimentalmente incomprensibile.



ACQUARIO ASCENDENTE CANCRO - L’Ascendente Cancro ricorda all’Acquario che ha delle origini e delle tradizioni familiari, che in alcune circostanze devono essere protette.



ACQUARIO ASCENDENTE LEONE - L’Ascendente Leone rende il nativo dell’Acquario appariscente ed eccentrico. L’egocentrismo, però, rischia di renderlo un po’ snob agli occhi degli altri.



ACQUARIO ASCENDENTE VERGINE - Questa configurazione astrologica ci presenta un individuo dotato di abili capacità logiche e analitiche. C’è una maggiore predisposizione a rispettare le regole.



ACQUARIO ASCENDENTE BILANCIA - L’Ascendente Bilancia fa sentire all’Acquario la necessità di vivere in coppia, con la spensieratezza tipica dell’aria. Grandi capacità intellettive.



ACQUARIO ASCENDENTE SCORPIONE - Siamo di fronte ad un individuo indecifrabile, non soltanto per gli altri ma anche per se stesso. L’Ascendente Scorpione aiuta l’Acquario ad andare in profondità.



ACQUARIO ASCENDENTE SAGITTARIO - Lo spirito d’avventura cresce a dismisura. Sia l’Acquario che il Sagittario cercano un significato spirituale della propria esistenza e questa ricerca sarà l’unica costante della vita.



ACQUARIO ASCENDENTE CAPRICORNO - Saturno e Urano parlano di regole e di ribellione alle regole. L’individuo sembra essere rigoroso soltanto quando è lui ad imporre queste regole agli altri.



ACQUARIO ASCENDENTE ACQUARIO - Le caratteristiche tipiche del Segno si rafforzano e ci troviamo di fronte ad un individuo indipendente, che è pronto a tutto pur di preservare la propria libertà.



ACQUARIO ASCENDENTE PESCI - L’Ascendente Pesci addolcisce il carattere dell’Acquario, che a volte è un po’ distaccato. Il romanticismo può raggiungere livelli estremi. Grande altruismo.