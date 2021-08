Astrologia: i lati ombra dei 12 Segni

ARIETE – BILANCIA - La parte ombrosa del Segno dell’Ariete è sicuramente legata al fatto che non riesce a evitare la lotta e il combattimento, anche quando questi non sono richiesti. L’Ariete ha bisogno dell’“altro” per lo scontro ed è qui che troviamo l’idea di coppia che è più strettamente legata al Segno doppio della Bilancia. Viceversa, la Bilancia, così tanto attaccata all’idea di giustizia, trova soltanto nel suo opposto il coraggio di difendere ciò che è giusto e ciò che è vero ad ogni costo.



TORO – SCORPIONE - Il Toro, un Segno tanto concreto e determinato, trova la sua ombra nella possessività che spesso lo rende irremovibile e severo. Quando si impossessa di qualcosa di materiale, tende a proteggere il “suo” oggetto così come lo Scorpione, il suo opposto, tende a proteggere se stesso in caso di attacco. Lo Scorpione condivide col Toro il desiderio di tenere tutto sotto controllo e per entrambi diventa difficile accettare l’idea di un cambiamento.



GEMELLI – SAGITTARIO - La leggerezza e la curiosità sono due caratteristiche molto belle del Gemelli, ma nascondono un lato ombra che sfocia nella superficialità e nell’inconcludenza. L’entusiasmo e l’euforia della scoperta (tipici anche del Sagittario) portano ad una grande dispersione, che non porta a nulla. Il Sagittario tende a volersi informare su tanti argomenti diversi, come il Gemelli, ma nel suo caso la conoscenza superficiale di un argomento non sempre è accompagnata dalla sua comprensione.



CANCRO – CAPRICORNO - A volte si tende a sottovalutare il fatto che il Cancro, nella sua raffigurazione, possiede una corazza. Le sue emozioni sono ben protette ed è qui che entra in ballo il lato ombra legato al suo opposto, il Capricorno. Anche il Cancro ha paura di essere ferito e inizia a lamentarsi prima ancora che ciò possa accadere. Le paure del Capricorno sono le stesse del Cancro, ma le manifesta chiudendosi in sé e facendo finta che nulla lo possa scalfire.



LEONE – ACQUARIO - Egocentrico e maestoso, il Leone ha sempre bisogno di mettersi in mostra. È un Segno solare ed è difficile ammettere che abbia un lato ombra. In realtà, per attirare l’attenzione, cerca spesso di fare qualcosa di originale, cosa che viene spontanea al suo Segno opposto (l’Acquario). Viceversa, l’Acquario, ha bisogno di sentirsi diverso dagli altri per incontrare se stesso. In questo tentativo di conoscersi meglio, non si accorge di quanto la sua personalità sia prorompente (al pari del suo opposto).



VERGINE – PESCI - Il Segno della Vergine, così preciso e puntiglioso, cerca di rendersi utile agli altri in modo concreto e tangibile. Questo bisogno di fare qualcosa per il prossimo lo accumuna al suo Segno opposto, il Pesci, che però sceglie un tipo di aiuto più emotivo che concreto. La Vergine ha paura che, senza il suo intervento, le emozioni prendano il sopravvento su tutto. Il Pesci ha invece paura che le emozioni vengano sopraffatte dai bisogni materiali e terreni.