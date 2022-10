Astrologia: Halloween e le origini della festa

Nonostante tante persone pensino che Halloween sia una festa americana, le sue origini sono irlandesi e risalgono a una tradizione pagana. Infatti, nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre si festeggia il Capodanno celtico, noto anche come “Samhain”. Secondo le antiche credenze, in questa notte magica viene risvegliato il mondo dei morti ed è quindi possibile entrare in contatto con i defunti. Sin dall’antichità, le persone avevano l’abitudine di travestirsi per evitare di essere trascinate nell’aldilà.

Gli irlandesi portarono questa tradizione anche in America. Erano abituati ad intagliare rape o patate per creare le loro decorazioni, ma in America si accorsero che la zucca si prestava meglio per essere decorata o per creare le lanterne utili a tenere lontani gli spiriti maligni.



È interessante anche approfondire la provenienza del nome “Halloween”, che in irlandese è “Hallow E’en”, e deriva dalla forma contratta di “All Hallows’ Eve” dove “Hallow” sta per “Santo”. La traduzione, quindi, diventa “la vigilia di tutti i Santi”.