Astrologia: gli Ascendenti della Bilancia

Andando avanti nello studio del nostro Tema Natale , uno dei primi fattori astrologici che incontriamo è l’Ascendente , che rappresenta quella parte di noi che scegliamo di mostrare agli altri. Scopriamo il significato dell’Ascendente nei vari Segni Zodiacal i per chi appartiene al Segno della Bilancia .

BILANCIA ASCENDENTE ARIETE - L’Ascendente Ariete rende il nativo della Bilancia più risoluto e coraggioso. Viene fortunatamente a mancare la paura di fare delle scelte importanti.



BILANCIA ASCENDENTE TORO - Sia il Segno del Sole che l’Ascendente sono qui governati da Venere, che rende l’individuo sensuale e pacifico. Amore per l’arte e per i piaceri della vita.



BILANCIA ASCENDENTE GEMELLI - L’elemento Aria viene enfatizzato da questa combinazione, che porta leggerezza e spensieratezza. Il rischio è quello di restare troppo sul piano mentale.



BILANCIA ASCENDENTE CANCRO - L’Ascendente Cancro porta nuove insicurezze al nativo Bilancia, che in questo caso si sente maggiormente condizionato dalla propria famiglia e dalle proprie origini.



BILANCIA ASCENDENTE LEONE- Vanità ed egocentrismo alle stelle! Siamo di fronte ad una personalità che ama piacere e mettersi in mostra. Grande amore per l’arte, in ogni sua forma.



BILANCIA ASCENDENTE VERGINE - L’Ascendente Vergine manda il nativo della Bilancia alla ricerca della perfezione. Ordine, pulizia, precisione e organizzazione. Le emozioni fanno un po’ paura.



BILANCIA ASCENDENTE BILANCIA - Le caratteristiche del Segno vengono enfatizzate. Si sente costantemente il bisogno di lavorare o fare qualsiasi cosa in coppia o in società con qualcuno.



BILANCIA ASCENDENTE SCORPIONE - L’Ascendente Scorpione tira fuori il lato più tenebroso della Bilancia e in questo caso potrebbe spingere il nativo ad essere truffaldino o poco sincero in caso di convenienza.



BILANCIA ASCENDENTE SAGITTARIO - L’Ascendente Sagittario rende il nativo della Bilancia particolarmente saputello. Cresce la curiosità verso tutto ciò che è straniero o diverso.



BILANCIA ASCENDENTE CAPRICORNO - Le regole diventano molto importanti per chi nasce con questa configurazione astrologica, specialmente sul lavoro. Grandi ambizioni e desiderio di far carriera.



BILANCIA ASCENDENTE ACQUARIO - L’Ascendente Acquario rende il nativo della Bilancia più indipendente. Curiosità per tematiche stravaganti, spirituali e new age. Grande rispetto per la natura.



BILANCIA ASCENDENTE PESCI - Una delle caratteristiche di entrambi i Segni è quella di essere accondiscendenti. In realtà, il nativo ottiene sempre ciò che vuole, in maniera un po’ subdola.