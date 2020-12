Astrologia: gli Ascendenti del Capricorno

Istockphoto

In Astrologia il ruolo dell’Ascendente ha sempre incuriosito tantissime persone. Per calcolarlo occorre sapere, oltre alla propria data di nascita, il luogo e l’orario esatto in cui siamo dati. L’Ascendente ci dà delle indicazioni precise su quella parte di noi che mostriamo agli altri. Se siamo nati sotto un determinato Segno Zodiacale, possiamo studiare come si fondono le caratteristiche del nostro Segno con quelle del nostro Ascendente. È il momento del Capricorno e dei suoi Ascendenti!