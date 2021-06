Astrologia e astronomia: esiste un collegamento o un legame?

Il termine astrologia deriva dal greco antico ἀστρολογία: astrologhía = aster / astròs [stella] + logia [discorso, studio], mentre il termine Astronomia deriva da ἄστρονόμος: aster / astròs [stella] + nomos [legge, norma]. Quindi, possiamo dire che l’astronomia si occupa delle leggi delle stelle, e infatti è una scienza, mentre l’astrologia si occupa dello studio delle stelle e, in particolare, interpreta in che modo il loro moto influenzi l’uomo e la sua vita.

Ci sono sicuramente dei collegamenti tra astronomia e astrologia perché i primi astronomi erano anche astrologi e perciò fondevano insieme questi due saperi: non si limitavano a osservare il moto delle stelle, ma prendevano nota di come determinate posizioni astrologiche e determinati aspetti potessero influire sull’umore o sulle funzioni dell’organismo umano.

Lo studio delle fasi lunari o delle eclissi lunari e solari ha origini molto antiche. l’astronomia ci spiega le leggi matematiche che stanno dietro a questi fenomeni celesti. l’astrologia cerca di comprendere gli effetti, ma non pretende di dare spiegazioni scientifiche. Anzi, molto spesso, è utile avere anche competenze psicologiche per riuscire a comprendere il collegamento tra determinati atteggiamenti e stati d’animo.

Purtroppo, nei tempi moderni, tanti astronomi non riconoscono il valore dell’astrologia per partito preso, senza prendere in considerazione ciò che sta alla base degli studi astrologici (che non si limitano agli oroscopi segno-solari diffusi sui media e sui giornali).

Isaac Newton rispondeva in questo modo a chi criticava i suoi studi astrologici: ““Signore, io l'ho studiata, voi no”.