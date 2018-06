Astrologia: conoscersi meglio attraverso le stelle

Una delle domande che accompagna da sempre l’uomo è: “Chi sono io?”

Non è semplice dare una risposta, se non fermandosi ai livelli superficiali legati ad aspetti come la professione o il Paese di origine, città o famiglia di appartenenza. Anche identificarsi con il proprio Segno Zodiacale può essere fuorviante se non si prendesse in considerazione l’intero studio della posizione degli Astri al momento della nascita (il Tema Natale). L’uomo però ha bisogno di trovare la sua identità e la simbologia zodiacale si presta bene nell’aiutarlo in questa entusiasmante impresa.

L’idea che l’uomo sia fatto della stessa energia - o sostanza - di cui sono fatte le stelle, è molto affascinante e ha accompagnato gli studi di tanti scienziati, filosofi, matematici, psicologi, astronomi e naturalmente astrologi.



Merita sicuramente di essere citata la Tavola Smeraldina di Ermete Trismegisto, padre dell’alchimia, conosciuto dagli Egiziani come Thot, dio della luna, della scrittura, del sapere, della misura del tempo, della magia, della matematica e della geometria. Nella tavola, si trova scritto: “Come sopra, così sotto. Come sotto, così sopra. Come dentro, così fuori. Come fuori, così dentro. Come nel grande, così nel piccolo”. Pare evidente che il Cielo sia sopra e la Terra sotto. Nel Cielo ci sono gli Astri e nella Terra ci sono gli uomini che, in proporzione alle stelle, sono piccoli. L’uomo può quindi essere interpretato come il microcosmo e l’universo come il macrocosmo. Quello che accade nelle stelle, accade dunque anche nell’uomo, seppur in dimensioni diverse.



I Pianeti del Sistema Solare girano attorno al Sole così come il Sistema Solare ruota attorno ad un punto centrale della nostra galassia (e secondo alcuni studi il nostro Sole ruota intorno a Sirio, che è infatti la stella più luminosa che osserviamo dalla Terra). Allo stesso modo, nella dimensione dell’infinitamente piccolo, gli elettroni girano intorno al nucleo di un atomo.



La similitudine tra uomo e stella è presente anche nell’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, dove si vede la figura maschile inscritto in una stella a cinque punte. A questo punto, alle nostre menti curiose non resta che studiare, studiare, studiare…