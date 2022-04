Astrologia: come conquistare e come far fuggire un Ariete

Cosa puoi fare allora per attirare la sua attenzione? E che cosa invece devi assolutamente evitare per non indisporlo e spingerlo ad allontanarsi?

Come conquistarlo

- Per attrarre un nativo di questo Segno, non c’è di meglio che predisporsi a rivestire il ruolo della preda che non si lascia catturare troppo facilmente. Puoi anche fingere di essere circondata da spasimanti tra cui scegliere, perché l’Ariete ama la competizione. Essere preda, però, non significa scappare o essere sfuggente: lLasciati sedurre e farlo sentire il numero uno per essere riuscito a farlo. Può cedere facilmente al tuo fascino anche se scegli di indossare qualcosa di provocante e preferibilmente di color rosso.

L’Ariete adora avere al suo fianco una persona con cui vivere nuove avventure, non troppo snob e non troppo altezzosa, che ami scherzare e divertirsi insieme a lui. Preferisce la semplicità e la genuinità. Gli piacciono le sfide e si diverte se gliene lanci qualcuna inaspettata. Sii schietta e digli tutto quello che pensi, senza peli sulla lingua. Apprezzerà e premierà questo tuo modo di fare.

Come farlo fuggire -

È abbastanza facile veder fuggir via un Ariete: è sufficiente mostrare un’eccessiva passività in qualsiasi ambito della vita. Non potrebbe mai stare insieme ad una persona che non sappia prendere delle scelte importanti da sola oppure che rimanga indifferente di fronte alle ingiustizie della vita.

Scappa anche di fronte a chi lo pressa e lo insegue, facendolo sentire messo alle strette. Occorre sempre ricordarsi che vuole fare il cacciatore e non la preda. Anche l’assenza di passione lo fa allontanare perché ritiene che sia uno dei fondamenti per una vita di coppia felice.

È una persona che vive d’istinto e i ragionamenti troppo contorti lo annoiano, così come lo infastidiscono le persone troppo sofisticate e le donne che indossano i tacchi alti anche per andare in campagna o a fare la spesa. Potresti pensare che voglia sempre aver ragione, e forse è pure vero, ma è felice quando qualcuno cerca di tenergli testa ed evita invece chi non si rende disponibile per un focoso confronto.