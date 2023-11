Astrologia: che succede se si nasce a cavallo tra due Segni

Spesso si parla erroneamente di essere “cuspide”: in Astrologia è possibile calcolare matematicamente in quale grado dello Zodiaco si trovava il Sole in base al nostro giorno e ora di nascita. Perciò il termine “cuspide” perde di significato. Tuttavia, quando si nasce a cavallo tra due Segni, può capitare che i Pianeti veloci come Mercurio e Venere si trovino nel Segno adiacente a quello del Sole e, proprio per questo motivo, l’individuo avrà caratteristiche anche di quel Segno, che andranno interpretate e studiate in relazione a tutto il resto del Tema Natale. Per esempio, una persona nata il 21 giugno potrebbe essere sia dei Gemelli che del Cancro: dipende dall’anno, dall’ora e dal luogo in cui è nata. Però, può capitare che, dopo accurati calcoli, scopra che il Sole nel momento della nascita si trovava nel Segno del Cancro, ma Mercurio e Venere in quello dei Gemelli.

Vale dunque la pena approfondire con il supporto di un astrologo professionista il significato e la simbologia di queste configurazioni astrologiche. Un approccio superficiale sicuramente non è utile per approfondire alcune sfaccettature del proprio carattere che meritano un’analisi accurata.

Inoltre, è sempre utile ricordare che ogni persona è un individuo unico con molte influenze nella sua vita, tra cui esperienze personali, educazione, cultura e altro. L'Astrologia è solo uno dei molti modi per comprendere se stessi, e non dovrebbe essere usata come unica guida per la comprensione di chi si è.