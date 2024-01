Astrologia: il Segno del Capricorno in famiglia

Le Stelle ci rivelano come vive il suo ruolo di coniuge, genitore, figlio, fratello, nonno

Analizziamo quali sono le sue particolari caratteristiche nell’ambito dei rapporti di famiglia : ecco, dunque, come si presenta nel ruolo di marito, moglie, genitore, nonno, figlio o figlia, fratello/sorella.

L ’Astrologia ci mostra alcuni lati del carattere dei nativi del Segno del Capricorno. Questo Segno Zodiacale non ama perdersi in chiacchiere, ma è uno dei più dinamici dello Zodiaco .

COME MARITO - Il Capricorno come marito è un compagno stabile e affidabile. La sua serietà è evidente, sempre concentrato sul lavoro e sulla stabilità familiare. Anche se può sembrare riservato, la sua dedizione e il suo impegno sono indiscutibili, fornendo una base solida per la famiglia.



COME MOGLIE - La moglie Capricorno porta con sé una combinazione unica di determinazione e affidabilità. È una compagna responsabile, con un forte senso del dovere e dell'organizzazione. Il suo impegno per il successo familiare è palpabile, lei offre stabilità e supporto costante al suo partner. A tutti i costi.

COME PADRE - Il padre Capricorno è un esempio di disciplina, ordine e perseveranza per i suoi figli. Con una mentalità pratica, insegna ai suoi figli il valore del duro lavoro e della responsabilità. È un mentore solido, saggio, concreto e incoraggia la crescita attraverso la dedizione e l'impegno costante.



COME MADRE - La madre Capricorno è una presenza costante e affidabile per i suoi figli. La sua dedizione e il suo senso pratico garantiscono un ambiente familiare sicuro e stabile. Pur essendo rigorosa, offre un sostegno incondizionato e guida i suoi figli verso il successo con fermezza. Non è tenera o affettuosa.



COME FIGLIO/A - I figli Capricorno portano con sé un forte senso di responsabilità e ambizione. Sono diligenti nel perseguire i propri obiettivi e spesso si distinguono per la loro maturità che è a prescindere dalla loro giovane età. Anche se possono sembrare riservati, sono affidabili e rispettosi delle regole.

Leggi Anche Astrologia: che cosa ci insegnano i Segni di Terra

COME NONNO/A - Il nonno o la nonna Capricorno rappresenta la saggezza e la stabilità nella vita dei nipoti. Offrono consigli pratici e una prospettiva matura, aiutando i loro nipoti ad affrontare con resilienza le inevitabili sfide della vita. La loro presenza è rassicurante e i nipoti sono gli unici a cui regalano dei soldi.



COME SORELLA/FRATELLO - Come fratello o sorella, il Capricorno tende a essere una figura guida, specialmente se si è in tanti. Offre supporto pratico e consigli solidi, garantendo che i suoi cari abbiano sempre qualcuno su cui contare. La sua responsabilità è evidente nelle situazioni difficili, ma guai a chiedergli un prestito!