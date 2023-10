Astrologia: il Segno della Bilancia in famiglia

Come Marito - Il Bilancia come marito è sempre gentile, affettuoso e pronto a cercare il compromesso nelle dinamiche della coppia. Si coinvolge nella vita familiare in modo attivo, cercando di mantenere la pace e risolvere eventuali problemi sul nascere. Ci tiene a fare bella figura in pubblico.

Come Moglie - La moglie Bilancia è una buona comunicatrice e si impegna per creare un ambiente domestico piacevole e accogliente. È amorevole e premurosa col marito. Per il quieto vivere, tante volte riesce a tollerare comportamenti che nessuna accetterebbe al suo posto. È anche astuta.

Come Padre - Il padre Bilancia si impegna per essere un genitore amorevole e giusto, sempre pronto a mediare nei conflitti e a promuovere la comunicazione aperta tra i membri della famiglia. Cerca di instillare nei figli un senso di giustizia e di rispetto, educandoli a cercare il compromesso nelle situazioni difficili.

Come Madre - La mamma Bilancia viene coinvolta nella vita dei figli in modo equilibrato e li incoraggia fin da piccoli a esprimere i propri sentimenti e opinioni. Promuove l'importanza delle relazioni sentimentali e diventa un modello di gentilezza e diplomazia per i figli.

Come Figlio/a - Come figli, i nativi Bilancia sono spesso affettuosi e cercano l'armonia nelle relazioni familiari. Sono molto socievoli e amichevoli, amano stringere amicizie da condividere con l’intero parentado. Sono educati e disciplinati, ma riescono a mentire molto bene.

Come Nonno/a - Avere un nonno o una nonna della Bilancia significa ricevere costantemente sostegno e saggi consigli basati sulla loro esperienza di vita. Sono solitamente pazienti e indulgenti, gradiscono che i nipoti si vestano in modo elegante e si interessano della loro vita sentimentale.

Come Sorella/Fratello - Anche come fratello o sorella il Segno della Bilancia cerca l'equilibrio nelle dinamiche familiari e agisce da mediatore in eventuali contrasti con i genitori. Adora dispensare consigli di bellezza ai suoi fratelli o sorelle, che si lamentano perché la Bilancia occupa il bagno per troppo tempo.