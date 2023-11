Astrologia: l'aromaterapia e lo Zodiaco

L'Astrologia è una disciplina antica che studia le influenze celesti e le loro connessioni con la personalità e i comportamenti umani; l'aromaterapia è invece una pratica millenaria che studia l'uso di oli essenziali derivati dalle piante per favorire il benessere fisico, mentale ed emotivo delle persone.

Allo stesso tempo, La relazione tra aromaterapia e Astrologia può offrire uno sguardo interessante sulla connessione tra corpo, mente e spirito. Sebbene non esista una formula magica per la scelta degli oli essenziali in base al Segno Zodiacale, l'uso degli aromi in modo olistico può contribuire al benessere emotivo e fisico di una persona.