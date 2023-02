Astrologia: Acquario, pregi e difetti

PREGI - Tra tutti i Segni dello Zodiaco, l’Acquario è considerato quello più geniale e originale, sempre in grado di sorprendere le persone che gli stanno intorno con le sue idee astratte, che spesso trovano anche forma concreta. Ha tante teorie bizzarre e stravaganti, che spesso trovano riscontro dopo anni e anni. È una persona altruista, che si batte per difendere i diritti delle persone più deboli o i diritti degli animali e del Pianeta. Ha una spiccata intelligenza, che gli consente di saper cogliere le occasioni fortunate che la vita gli presenta. Sente forti dentro di sé i valori dell’amicizia e della solidarietà. Libero e indipendente, questo Segno riesce a rispettare gli spazi altrui, è tollerante e comprensivo, sempre pronto a dispensare consigli. Con leggerezza, riesce sempre ad affascinare persone stravaganti e curiose.



DIFETTI - La natura indipendente e libera dell’Acquario lo spingono a legarsi molto difficilmente alle persone che incontra nel suo percorso di vita. È sempre disponibile al momento del bisogno, ma può sparire da un momento all’altro, specialmente se la sua curiosità si spegne o se si rende conto che la sua presenza viene data per scontata. Non ama rispettare le regole, ma spesso vorrebbe che gli altri seguissero le sue. Pur essendo molto disponibile nel dare consigli, lo fa anche quando non viene richiesto. Non è sua abitudine fare promesse, specialmente quando non ha la certezza di riuscire a mantenerle. Diventa quindi impossibile ricevere da parte sua delle rassicurazioni che, ogni tanto, fanno piacere nella vita di coppia. Non si capisce se la sua imprevedibilità sia inquadrabile meglio come un pregio o come un difetto: dipende dalle circostanze.