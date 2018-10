Halloween: scopri i trucchi da paura

Halloween è arrivato e per alcuni è l'occasione di fare sfoggio di una creatività davvero... da paura. Per chi vuole cogliere l'occasione per spaventare a morte i propri amici, o semplicemente cogliere un’ispirazione per creare un proprio per un look impressionante, ecco i capolavori di make up da brivido realizzati da Julia S. Merino, artista di body painting e specializzata in special FX make up. Abbinarli a un costume vero e proprio sarà facilissimo: in molti casi basterà una semplice mise o addirittura, se avete un fisico filiforme, una calzamaglia in tinta per mettere ancora più in risalto il forte impatto di un capolavoro da brivido.