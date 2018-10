Dolcetto o scherzetto? Una guida per le feste di Halloween

Notte da Brivido a Comacchio - Una caccia al tesoro maledetto, la casa dei racconti del terrore, demoni e fantasmi che il 31 ottobre prendono vita, specchiandosi dai ponti e canali del centro storico. Comacchio per la notte di Halloween si trasforma in una vera città horror fantasy, per accogliere grandi e piccoli, dalle ore 15 a mezzanotte. Tantissime iniziative, iniziando con la caccia al tesoro, laboratori a tema, racconti di terrore, tunnel dell’orrore, la Halloween Parade.



La capitale di Halloween - Corinaldo, piccolo comune in provincia di Ancona, dal 1998 si trasforma nella Capitale d’Italia di Halloween. Il 31 ottobre laboratori, mercatini, spettacoli teatrali, performance di danza e musica animeranno le vie del paese. E per i più coraggiosi ci sarà il tunnel della paura, un misterioso labirinto che non lascerà scampo.



SpeleoHalloween alle Grotte di Castellana – Il 30 e 31 ottobre continua la seconda edizione dell’evento al Museo Speleologico Franco Anelli delle Grotte di Castellana (Bari), che si rivolge a bambini. Attraverso letture, giochi ed attività manipolative i piccoli partecipanti vestiranno i panni di piccoli esploratori e potranno scoprire il mondo sotterraneo custodito nelle grotte con i suoi abitanti ed i suoi “tesori naturali”.



Cena con delitto al Castello di Grumello – Nella notte del 31 ottobre, i pellegrini commensali del Castello dovranno cercare di risolvere un mistero e capire chi è il colpevole di un tanto efferato omicidio che si è consumato, all’insaputa di tutti, fra le mura del maniero. Nel frattempo verranno soddisfatti anche i piaceri della gola con piatti a tema fatti oggi con le stesse ricette che si usavano nei secoli passati.



Castello di Gropparello – Per chi ama il brivido ecco la Notte magica fra sogno, realtà e cavalieri stregati, il percorso horror-fantasy di Halloween del Castello di Gropparello (Piacenza), dalle 18 del 31 ottobre 2018. L’antico castello isolato sulle colline piacentine diventa il luogo ideale per trascorrere un Halloween come si deve, nel segno della paura e del gusto di una cena a buffet con ambientazione a tema per famiglie con bambini o di un banchetto medievale in costume con animazione per gli adulti.



Notte delle Streghe a Leolandia - Per celebrare HalLEOween con i più piccoli il parco dedicato alle famiglie con bambini di Leolandia, in provincia di Bergamo, ha in programma per il 31 un evento con tanta atmosfera ma senza paura e divertimento prolungato fino alle 22, in compagnia della regina delle sigle dei cartoni animati Cristina D’Avena. A precedere l’evento e intrattenere gli ospiti ci saranno tantissime attrazioni: una baby dance con sorpresa, uno spettacolo pirotecnico sulla Minitalia, Mia Streghetta e Leo Stregone.