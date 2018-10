A Gardaland è già Halloween

Gardaland: la paura è tutta da ridere Ufficio stampa 1 di 8 Ufficio stampa 2 di 8 Ufficio stampa 3 di 8 Ufficio stampa 4 di 8 Ufficio stampa 5 di 8 Ufficio stampa 6 di 8 Ufficio stampa 7 di 8 Ufficio stampa 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Una festa magica con Gardaland Magic Halloween 2018. leggi tutto

Ad accogliere grandi e piccoli nelle vie del Parco, ci sono tanti colorati decori a tema: dalle classiche zucche a bare da paura, e ancora covoni di fieno, ragnatele giganti e un cimitero tutto da ridere. Tra le oltre 40 attrazioni del parco sono in agguato mostri di ogni genere: zombie, mummie, scheletri, vampiri, fantasmi, ragni e pipistrelli, fattucchiere e altre losche figure, tutti chiamati a gran raccolta per festeggiare la ricorrenza più agghiacciante dell’anno.



La giornata prende il via con il tradizionale Welcome Show di Prezzemolo che, accompagnato da simpatici vampiri, dà il benvenuto agli Ospiti all’apertura dei cancelli di ingresso, trasportandoli subito nel vivo dell’evento. C’è anche tanta musica: per le vie del Parco, infatti, ci si può imbattere nella bislacca Mostro Band, con cinque elementi a tema “Conte Dracula” con la loro musica diabolica.



In tutte le giornate sono in programma numerosi spettacoli a tema Halloween con performance da brivido. Al Teatro della Fantasia va in scena il nuovo show adatto a tutta la famiglia “Chi ha paura del buio?” che sfrutta la tecnica della “black art” ovvero del teatro nero: cosa accade quando tutte le luci si spengono? Quali misteriose creature si muovono nell’ombra? L’apertura di un libro magico scatena una miriade di orripilanti mostriciattoli e divertenti sorprese tra le quali il divertentissimo clown-mimo Pass Pass.

A Gardaland Theatre, invece va in scena “Horror Hotel”, un musical cantato “dal vivo”: il direttore dell’Horror Hotel accompagna gli spettatori alla scoperta degli strani ospiti che soggiornano nelle camere: dalla temibile vedova nera accompagnata dalle figlie a improbabili e strampalati chef. Coreografie, musiche e canzoni sono state appositamente create per questo nuovissimo show live.

All’Arena Hawaii ci sono Prezzemolo, Aurora e Ti-Gey, in cerca dell’aiuto dei piccoli spettatori per sconfiggere la perfida strega Zenda.



Per concludere la giornata in bellezza, con partenza alle 17.40 da piazza Camelot, la Halloween Parade, con mostri, streghe, spettri e scheletri, percorre le vie del Parco per arrivare, alle 18.00, in piazza Valle dei Re dove ha luogo lo spettacolo finale.



Durante Gardaland Magic Halloween, il Parco è aperto dalle 10.00 alle 18.00 fatta eccezione per il 31 ottobre nel quale la serata termina alle 24.00. Momento clou di Gardaland Magic Halloween è infatti l’imperdibile Halloween Party del 31 ottobre. Nella notte più spaventosa dell’anno, dalle 19.00 a mezzanotte, è in programma una grande festa in cui ospiti e mostri si scatenano sotto le stelle di piazza Valle dei Re, animata per l’occasione da un grande dj set.



Halloween invade anche Gardaland SEA LIFE Aquarium, decorato con mostruose scenografie e ambientazioni a tema, per un particolarissimo Halloween acquatico tra squali e pesci piranha. Inoltre, nelle giornate di ottobre di Gardaland Magic Halloween, alle 13.00 e alle 17.00, presso la sala cinema dell’Acquario, si tiene un divertente gioco per far conoscere le creature più mostruose e strane che popolano gli ambienti marini. Per i giorni e gli orari di apertura di Gardaland SEA LIFE Aquarium consultare il sito gardalandsealife.it.



Per tutte le informazioni, i prezzi e gli orari del parco, sito Internet www.gardaland.it .