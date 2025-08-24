Gel e smalti semipermanenti per unghie, stop in Ue a due sostanze

Il Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) e il Dimethyltolylamine (DMTA) sono stati inseriti nell'elenco degli ingredienti vietati nei cosmetici perché classificati come presunti tossici per la riproduzione umana
© Istockphoto
A partire dal 1° settembre 2025, l’Unione Europea introduce una nuova restrizione che cambia il panorama dei prodotti per la manicure.
Manicure, si cambia. A partire dal 1° settembre, l’Unione Europea introduce una nuova restrizione che modifica il panorama dei prodotti per le unghie. Due sostanze chimiche comunemente utilizzate in gel e smalti semipermanenti, il Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) e il Dimethyltolylamine (DMTA), sono state inserite nell'elenco degli ingredienti vietati nei cosmetici e saranno vietate in tutta l’Ue perché classificate come presunte tossiche per la riproduzione umana.
La decisione rientra nell'aggiornamento dell'allegato CLP, che stabilisce le regole per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose nell'Unione Europea.
Il TPO è un fotoiniziatore usato negli smalti in gel, mentre la DMTA è un condizionante che favorisce l'adesione. Gli operatori del settore nail e i consumatori dovranno quindi verificare l'etichetta dei prodotti, evitando quelli contenenti queste sostanze, e le aziende dovranno smaltire i prodotti non conformi.
Le nuove restrizioni, secondo la Commissione Europea, servono a ridurre i rischi derivanti dall'esposizione prolungata a sostanze chimiche sospette. Vietato dal primo settembre, quindi, non solo produrre nuovi quantità di prodotto con le due sostanze ma anche utilizzare le vecchie scorte.
Commenti (0)