Donne
dal 1° settembre

Gel e smalti semipermanenti per unghie, stop in Ue a due sostanze

Il Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) e il Dimethyltolylamine (DMTA) sono stati inseriti nell'elenco degli ingredienti vietati nei cosmetici perché classificati come presunti tossici per la riproduzione umana

24 Ago 2025 - 10:51
© Istockphoto

© Istockphoto

A partire dal 1° settembre 2025, l’Unione Europea introduce una nuova restrizione che cambia il panorama dei prodotti per la manicure. 
 

Manicure, si cambia. A partire dal 1° settembre, l’Unione Europea introduce una nuova restrizione che modifica il panorama dei prodotti per le unghie.  Due sostanze chimiche comunemente utilizzate in gel e smalti semipermanenti, il Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) e il Dimethyltolylamine (DMTA), sono state inserite nell'elenco degli ingredienti vietati nei cosmetici e saranno vietate in tutta l’Ue perché classificate come presunte tossiche per la riproduzione umana.

La decisione rientra nell'aggiornamento dell'allegato CLP, che stabilisce le regole per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose nell'Unione Europea.

Cosa cambia per il settore unghie

 Il TPO è un fotoiniziatore usato negli smalti in gel, mentre la DMTA è un condizionante che favorisce l'adesione. Gli operatori del settore nail e i consumatori dovranno quindi verificare l'etichetta dei prodotti, evitando quelli contenenti queste sostanze, e le aziende dovranno smaltire i prodotti non conformi.

Vietato utilizzare anche le scorte

 Le nuove restrizioni, secondo la Commissione Europea, servono a ridurre i rischi derivanti dall'esposizione prolungata a sostanze chimiche sospette. Vietato dal primo settembre, quindi, non solo produrre nuovi quantità di prodotto con le due sostanze ma anche utilizzare le vecchie scorte.

Sullo stesso tema