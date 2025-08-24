Gel e smalti semipermanenti per unghie, stop in Ue a due sostanze

Manicure, si cambia. A partire dal 1° settembre, l’Unione Europea introduce una nuova restrizione che modifica il panorama dei prodotti per le unghie. Due sostanze chimiche comunemente utilizzate in gel e smalti semipermanenti, il Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) e il Dimethyltolylamine (DMTA), sono state inserite nell'elenco degli ingredienti vietati nei cosmetici e saranno vietate in tutta l’Ue perché classificate come presunte tossiche per la riproduzione umana.