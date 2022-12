Tradizioni: perché il rosso è il colore del Natale

, un costoso pigmento estratto da un mollusco, il murice comune; per riuscire a tingere anche una sola veste ne occorrevano migliaia di esemplari ed era quindi preziosissimo e riservato a chi poteva permetterselo. Anche nei secoli successivi il colore rosso era prerogativa dei potenti, re, imperatori e autorità religiose, che indossavano mantelli e toghe bordate di ermellino, come simbolo di potere e di grande fasto. Il richiamo in questo caso si rifà alla regalità divina di Gesù Bambino, il quale, pur essendo nato povero, era il sommo Re. Con il passare dei secoli questo tipo di simbologia si è affievolita, anche perché le democrazie hanno soppiantato le monarchie assolute: vestirsi di rosso continua comunque a esprimere la volontà di attirare l’attenzione, l’energia e la passione.

Il rosso è anche un colore che manifesta regalità fin dal primo sguardo. Ai tempi degli antichi romani, era riservato ai ricchi e ai notabili, i quali indossavano vesti e mantelli tinti di porpora , un costoso pigmento estratto da un mollusco, il murice comune; per riuscire a tingere anche una sola veste ne occorrevano migliaia di esemplari ed era quindi preziosissimo e riservato a chi poteva permetterselo. Anche nei secoli successivi il colore rosso era prerogativa dei potenti, re, imperatori e autorità religiose, che indossavano mantelli e toghe bordate di ermellino, come simbolo di potere e di grande fasto. Il richiamo in questo caso si rifà alla regalità divina di Gesù Bambino, il quale, pur essendo nato povero, era il sommo Re. Con il passare dei secoli questo tipo di simbologia si è affievolita, anche perché le democrazie hanno soppiantato le monarchie assolute: vestirsi di rosso continua comunque a esprimere la volontà di attirare l’attenzione, l’energia e la passione.

IL COSTUME DI BABBO NATALE