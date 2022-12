Marrone, rosa, minimal: gli stili 2022 per l'Albero di Natale

Minimalista: less is more è il motto di quest'anno

Minimalista: less is more è il motto di quest'anno

NATURALE O DI PLASTICA È la prima questione da affrontare. L’albero naturale è più ecologico: viene coltivato apposta in vivaio e alla fine del periodo delle Feste, se lo avremo trattato con cura, può anche essere ripiantato e tornare in natura. Per farlo vivere, dobbiamo conservarlo con tutte le sue radici in un vaso di dimensione adeguata, e annaffiarlo leggermente, tenerlo lontano da caloriferi e fonti di calore; è necessario anche evitare di spruzzarlo con la neve artificiale e di caricarlo di addobbi troppo pesanti. L’albero sintetico ha il vantaggio di durare per molti anni e di non riempire il pavimento di aghi di pino: quando decidiamo di buttarlo, però, occorreranno tempi molto lunghi per il suo smaltimento. La scelta, dunque, è personale.

LE TENDENZE: IL ROSSO DELLA TRADIZIONE NON STANCA MAI Rosso e oro sono i colori del Natale per eccellenza e non passano mai di moda. Sono una scelta vincente, specie se abbiamo bambini in famiglia: un bell’abete grande, decorato con sfere rosse, anche mixate con altri colori, asseconda le preferenze dei piccoli e regala momenti di festosa condivisione, dato che addobbare insieme l’albero è uno dei riti più amati delle Feste. Le luci? Sono perfette, purché siano a led: non si riscaldano e sono a basso consumo. Se gli ambienti di casa non sono grandissimi, ma non vogliamo rinunciare a un bell’abete, possiamo scegliere le versioni “slim”: hanno la stessa altezza di quelli normali, ma una circonferenza più contenuta e quindi occupano meno spazio, facendo comunque un figurone. L’oro e il rosso, anche con decori piuttosto grandi, proporzionate alla dimensione dell’abete, sono sempre di sicuro successo, da riprendere anche per la decorazione del resto della casa e della tavola di Natale.

MINIMALISMO Come si dice spesso, less is more. Uno degli orientamenti 2022 è proprio il minimalismo, in cui l’albero (in questo caso è meglio l’abete vero) è protagonista con pochi (o pochissimi) addobbi, meglio se realizzati con materiali naturali: pigne, piccoli intrecci di paglia, qualche biscotto di pan di zenzero. Lo stesso albero può essere realizzato tutto in legno e decorato con piccoli oggetti o qualche lucina. Ci sembra un po’ triste? In realtà è raffinato e perfetto per i piccoli appartamenti arredati in stile contemporaneo.

NATURAL STYLE È uno dei temi più apprezzati di quest’anno. Vanno fortissimo le decorazioni di legno, di paglia, ma anche utilizzando la frutta, fresca o disseccata e aromatizzata con chiodi di garofano, zenzero e cannella: i mandarini, le mele, le melagrane sono colorati e profumatissimi. Sì, anche ai decori con pigne e bacche, oppure quelle che riproducono animaletti del bosco e funghi, magari realizzati con lana e tessuti naturali.

MARRONE In alternativa al nero, anche lui di gran moda, ma meno cupo, è una delle tendenze più “in” di quest’anno. Può essere sfruttato sia per l’albero che per i decori: nelle tonalità più calde e illuminato da qualche tocco dorato, genera un piacevole senso di calore e di intimità, richiamando le tonalità del bosco. Ottima idea mescolarlo con il verde, altro colore guida della moda di quest’anno. Per completare l’effetto, possiamo riproporre la nuance negli arredi della stanza, con l’aggiunta di qualche cuscino o con coprendo il divano con una stoffa in tinta.

BLU E AZZURRO CON IL BIANCO L’argento quest’anno è decisamente out, per cui se vogliamo creare un effetto “Polo Nord”, l’azzurro e il blu vanno accostati al bianco. Dato che le tinte pastello quest’anno sono particolarmente apprezzate, possiamo dare prevalenza ai toni freddi del celeste, a cui mescolare qua e là un tocco di blu più scuro. Il bianco può essere utilizzato per i decori o per lo stesso albero: l’insieme è forse un po’ freddo, ma molto raffinato.

ROSA Il rosa è di grande tendenza già da qualche stagione e regala atmosfere raffinate e armoniose. Vanno forte le nuance più tenui, come il cipria e il rosa antico, ai quali accostare qualche tocco di rosa più scuro e addirittura di malva, per un effetto a contrasto. Anche in questo caso, se vogliamo aggiungere un tono chiaro e luminoso, possiamo aggiungere un po' di bianco, scegliendo le nuance del crema o del grigio chiaro. Anche qui, invece, l’argento è sempre da evitare.

SALVASPAZIO Se non vogliamo rinunciare a un alberello, ma lo spazio è davvero poco, possiamo scegliere un albero “a parete”, ovvero costruito da elementi decorativi che, appoggiati al muro, compongano la sagoma dell’albero di Natale. Possiamo decorarlo con piccole sfere, lucine o altri addobbi, purché siano davvero minimali.