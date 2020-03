Lo sporco ha le ore contate: ecco come pulire gli angoli dimenticati di casa

Adesso che siamo costretti a rimanere entro le mura domestiche , abbiamo la possibilità di fare le "pulizie di fino" , quelle un tempo riservate solo al cambio stagione. Ci sono per esempio alcune parti o angoli della casa che sfuggono alle normali faccende domestiche, ma possiamo rimediare: ecco come.

Il re del soggiorno: il divano, soprattutto in questo periodo, è probabilmente l'arredo di casa più usato, ma forse anche il più dimenticato quando si tratta di fare pulizia. Cerchiamo dunque con gli esperti di Habitissimo come comportarci nei confronti di questo compagno di vita domestica tanto amato. Sul divano ci sediamo, ci addormentiamo, ci mangiamo e i bambini ci giocano; come se non bastasse, se si hanno animali, non è improbabile che anche loro ci passano moltissime ore sdraiati. Il risultato? Sul divano si accumulano briciole, peli e, ovviamente, tanta polvere. Per pulirlo a fondo dovremmo togliere tutti i cuscini e aspirarlo per bene in tutti gli angoli almeno una volta alla settimana. Se abbiamo voglia, possiamo anche pensare di lavare il rivestimento, se rimovibile: non è una operazione semplice, ma una volta ogni tanto possiamo provarci.

Le maniglie delle porte: non ci rendiamo conto di quanto le utilizziamo: le maniglie delle porte sono una delle zone su cui si accumula più sporcizia proprio a causa dell'uso costante e continuo. Magari ci sfugge, ma aprire e chiudere le porte lascia sporcizia e grasso sulle maniglie e sui pomelli. Non dimentichiamo quindi di passare spesso una soluzione disinfettante a base alcolica se possibile strofinando delicatamente con un panno di cotone per non graffiarle.

In cucina, sotto al lavello: la pattumiera è un vero nemico. Non esiste infatti zona della casa in cui si accumula più sporcizia: non solo la usiamo ogni giorno e più volte al giorno, ma spesso, proprio mentre si cucina, possono cadere olio o liquidi provenienti dagli alimenti o naturalmente gli avanzi di cibo. La pattumiera di solito si trova all'interno di un vano e pulirla non è facile, né simpatico, anche se ovviamente i resti del cibo creano cattivi odori e, con la stagione più calda, possono attirano gli insetti e formiche. Meglio quindi buttare la spazzatura di frequente e pulire la pattumiera con costanza. Il consiglio è ovviamente di utilizzare un prodotto disinfettante, come la candeggina, per ottenere un risultato perfetto.

Scarichi del bagno: ci dimentichiamo sempre degli scarichi del bagno ma, continuando a rimandarne la pulizia, prima o poi ne dovremo affrontare le conseguenze. Bisogna innanzitutto evitare che si accumulino peli, resti di dentifricio o di trucco perché, a poco a poco, si solidificano e bloccano lo scarico, costringendoci a chiamare l'idraulico. Ecco dunque come fare per evitare problemi: una volta alla settimana versiamo nello scarico un bicchiere d'acqua bollente e aspettiamo almeno 4 ore prima di usare nuovamente l'accessorio. Versiamo poi 4 cucchiai di bicarbonato e mezzo bicchiere di aceto: potremo sentire qualche rumore dalle tubature in quanto i condotti si stanno sbloccando. L'ideale è lasciare agire tutta la notte per avere uno scarico come nuovo il giorno dopo: il gioco è fatto.



La salle de bain: se parliamo di box doccia e piastrelle del bagno è utile pensare al famoso detto prevenire è meglio che curare. Se non vengono puliti periodicamente infatti vengono impregnati da uno strato di sporco che rende la pulizia molto più difficile. Questo accade perché quando facciamo la doccia perdiamo gli olii naturali che ricoprono l'epidermide e senza porre immediato rimedio le superfici del bagno accumuleranno interamente questo tipo di residuo. Tenere pulite queste superfici è semplice, basta strofinare l'intera parete con una spugna e un detergente liquido, e se lo sporco è tenace aggiungere anche una passata di sapone liquido. Non resta poi che risciacquare con acqua tiepida e asciugare con un panno in microfibra. Quanto al pavimento, il consiglio furbo è di strofinarlo con una scopa e poi pulire gli angoli con lo spazzolino da denti.