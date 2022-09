Asciugatura, lavaggio, stiro: conosci la fisica del bucato?

COME FUNZIONA IL DETERSIVO -

l'acqua

non rimuove lo sporco

sapone

Il sapone funziona contro lo sporco perché attiva una serie di processi chimici in presenza di acqua. In termini semplici, possiamo dire che le molecole di sapone si formano a seguito di una reazione chimica tra un grasso, ad esempio un olio vegetale, e una sostanza a Ph basico, come la soda caustica. Queste molecole sono formate da una sorta di testa e da una coda: la seconda respinge l'acqua e cattura lo sporco fissandolo sé, mentre la testa che è idrofila, arriva a circondare completamente la parte interna e può quindi essere lavata via. Ecco perché lavare i panni, ma anche le mani, solo con, mentre ildà ottimi risultati.

I PERCHÉ DELL’ASCIUGATURA –

temperature sono più alte

Se vogliamo guardare le cose un po’ più da vicino,

Il buon profumo di pulito

Il bucato steso al sole in una giornata secca e ventilata asciuga molto rapidamente e spesso conserva un buon profumo di pulito: nelle giornate fredde e umide succede invece il contrario, tanto che in molti ormai in queste situazioni ricorrono all’asciugatrice. Perché? La risposta sembra facile: quando le, l'acqua di cui sono impregnati i tessuti evapora più in fretta.scopriamo che non è però solo questione di temperatura, ma anche di umidità dell’aria. In effetti, quando mettiamo i panni ad asciugare, sfruttiamo l’energia del sole per aumentare la temperatura delle molecole di acqua contenuta nel nostro bucato: quando una molecola ha assorbito energia a sufficienza, in questo caso sotto forma di calore, si stacca dalla goccia che la contiene, passa allo stato gassoso e si disperde nell’aria. In questo modo, quando tutte le molecole di acqua si saranno separate tra loro e saranno passate allo stato gassoso, il nostro bucato sarà asciutto. Se però c’è molta umidità nell’aria le molecole d'acqua che evaporano non riescono a disperdersi nell’aria circostante e i panni stentano ad asciugarsi.emanato da un bucato steso al sole sembra provenire dall’azione diretta del sole: alcuni studi hanno scoperto che i raggi del sole liberano nei tessuti una certa quantità di molecole organiche, tra cui aldeidi e chetoni, responsabili di questo caratteristico profumo.

E IL FERRO DA STIRO? -

legami a ponti di idrogeno.

si distendono

Anche le pieghe e le grinze che si formano nei nostri abiti dopo il lavaggio sono una questione di chimica. I tessuti di origine vegetale, come il cotone, il lino, la canapa, sono costituiti da catene di fibre di cellulosa, tra le quali si formano deiSi tratta di legami deboli, ma capaci di conferire al tessuto quell'effetto stropicciato che ci costringe ad armarci di ferro da stiro e di pazienza prima di indossare un capo o riporlo nell'armadio. La composizione dei tessuti è la principale causa della formazione di queste pieghe, dato che i legami a ponti di idrogeno si rompono e si riformano con grande facilità, come dimostra l'aspetto di un capo che abbiamo anche solo piegato e riposto in un cassetto: le fibre vegetali sono le più inclini alla formazione di pieghe rispetto a quelle sintetiche, ma le meno soggette in assoluto sono le fibre naturali di origine animale, come la lana, il cashmere e la seta.Quando poi stiriamo un tessuto, applichiamo temperatura e pressione su di esso: i polimeri che compongono una stoffa, una volta raggiunta una certa temperatura,e possono essere "riordinati" a piacere nostro: a questo punto i legami a idrogeno si riformano e si mantengono nella nuova posizione. Dato che il vapore favorisce il riposizionamento delle molecole, è un ottimo modo per stirare i nostri capi.