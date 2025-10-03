Allattamento al seno: piccolo vademecum per le neomamme

3. È importante allattare il tuo bambino in modo esclusivo per i primi sei mesi di vita - L’allattamento esclusivo, quando è possibile, per i primi sei mesi di vita è raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dall’Unione Europea, dal Ministero della Salute e da tutte le Società Scientifiche dell’area materno-infantile. Va mantenuto anche nel periodo in cui si cominciano ad introdurre cibi semisolidi e solidi (cioè durante il cosiddetto svezzamento) e, in base alle esigenze e alla volontà di madre e bambino, anche fino ai 2 anni di vita ed oltre.