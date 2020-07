Vita outdoor: sei per la pergola o per il gazebo? Istockphoto 1 di 29 Istockphoto 2 di 29 Istockphoto 29 di 29 Istockphoto 29 di 29 Istockphoto 29 di 29 Istockphoto 29 di 29 Istockphoto 29 di 29 Istockphoto 29 di 29 Istockphoto 29 di 29 Istockphoto 10 di 29 Istockphoto 11 di 29 Istockphoto 12 di 29 Istockphoto 13 di 29 Istockphoto 14 di 29 Istockphoto 15 di 29 Istockphoto 16 di 29 Istockphoto 17 di 29 Istockphoto 18 di 29 Istockphoto 19 di 29 Istockphoto 20 di 29 Istockphoto 21 di 29 Istockphoto 22 di 29 Istockphoto 23 di 29 Istockphoto 24 di 29 Istockphoto 25 di 29 Istockphoto 26 di 29 Istockphoto 27 di 29 Istockphoto 28 di 29 Istockphoto 29 di 29 leggi dopo slideshow ingrandisci

Pergola: il pergolato è un grande classico che si adatta molto facilmente a molte soluzioni di arredo outdoor. I materiali sono i più diversi e dipendono dalla grandezza della struttura, dal tipo di immagine che si vuole regalare al terrazzo o alla veranda o alla porzione di giardino da vestire, e ovviamente dal budget che abbiamo a disposizione. Nata come elemento strutturale e decorativo, la pergola era un luogo di passaggio ombreggiato a forma di tunnel, con elementi di sostegno e un reticolo di travi, trasverse e longitudinali, per sostenere le piante necessarie a garantire l'ombra e la frescura. Tra le piante che rivestono i pergolati, certamente la vite occupa un posto d'onore, ma vanno benissimo tutti i rampicanti come il gelsomino, il glicine, alcune varietà di rose e le clematidi che, oltre all'ombra, ci consentono di godere del profumo e dei colori dei fiori.

Gazebo: sinonimo di lusso ed eleganza, il gazebo richiede ampi spazi e terreni adatti ad accogliere un piccolo rifugio ove isolarsi e cercare tranquillità lontano da rumori e occhi indiscreti, o anche più semplicemente per delimitare un angolo per la lettura o la convivialità. Questa struttura, dall'aria raffinata e aristocratica, e del cui nome ancor oggi non sono chiare le origini, nasce come punto panoramico in cui ripararsi dalla pioggia, ma soprattutto dal sole. Ancor oggi il gazebo offre una dimensione di accoglienza e rifugio che caratterizzano la struttura in cui l'unico elemento fisso è il tetto. Per il resto, la vocazione discreta lo fa essere tutt'uno col paesaggio circostante, capace com'è di rivestirsi di rampicanti e teli leggeri che lo rendono quasi invisibile e comunque ben inserito nell'ambiente, parco o giardino che sia. Tra le infinite proposte, oggi ci si può orientare su gazebo di qualsiasi foggia e dimensione, quel che conta è l'effetto scenico di una costruzione che da sempre incanta e fa sognare.