Dieci verande da sogno per incantarsi davanti al mare 

Protagonista il legno: in casa come all'esterno, il legno è sempre un elemento di grande classe ed eleganza. Listoni o quadrotti, se ben trattato, il legno è perfetto per arredare i nostri spazi outdoor, che si tratti di un terrazzo o di un piccolo giardino. Facile da pulire, piacevole al tatto è bellissimo da toccare a piedi nudi. Non diventa rovente al sole e non raffredda le nostre estremità quando è bagnato. Un vero passepartout da non mettere mai da parte,

Mai senza teli: per proteggersi dal sole senza tuttavia appesantire l'ambiente, i teli morbidi e leggeri di cotone o lino bianco oppure di materiali sintetici appositamente studiati per gli esterni sono davvero irrinunciabili. Ideali per difendere la privacy, sanno regalare un'aria super raffinata anche a semplici sedute ottenute magari con materiali di recupero. Perfetti per delimitare l'area relax, non conoscono l'oblio: si tratta infatti di evergreen che sanno piacere veramente a tutti e in ogni parte del globo.

Semplicità è la parola d'ordine: per godere appieno dell'ambiente circostante e far parlare la natura, meno invasivi siamo, meglio è. Seguendo la regola del "less is more", per sistemare gli esterni ricordiamo che linee semplici, arredi confortevoli, ma non ricercati e arredi essenziali sono la carta vincente di qualsiasi abitazione. Assolutamente da evitare i troppi oggetti o ninnoli, spesso inutili, i divani e le poltrone eccessivamente ingombranti soprattutto se gli spazi sono esigui. Per vivere all'aperto non serve poi molto: l'importante è stare comodi e ricavarsi qualche momento di relax.