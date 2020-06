Amaca o dondolo, la soluzione glam per rilassarsi en plein air Istockphoto 1 di 25 Istockphoto 2 di 25 Istockphoto 25 di 25 Istockphoto 25 di 25 Istockphoto 25 di 25 Istockphoto 25 di 25 Istockphoto 25 di 25 Istockphoto 25 di 25 Istockphoto 25 di 25 Istockphoto 10 di 25 Istockphoto 11 di 25 Istockphoto 12 di 25 Istockphoto 13 di 25 Istockphoto 14 di 25 Istockphoto 15 di 25 Istockphoto 16 di 25 Istockphoto 17 di 25 Istockphoto 18 di 25 Istockphoto 19 di 25 Istockphoto 20 di 25 Istockphoto 21 di 25 Istockphoto 22 di 25 Istockphoto 23 di 25 Istockphoto 24 di 25 Istockphoto 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

Amaca, tela o rete: giaciglio che trae origine dalla notte dei tempi, l'amaca è facile da utilizzare, ha costi molto contenuti e si adatta facilmente a qualsiasi contesto, si tratti di giardino, parco o terrazzo. Probabilmente ideata dalle popolazioni dell'America centrale, ha conquistato pian piano tutto il mondo per la sua comodissima semplicità. I modelli in commercio sono moltissimi e si può optare per amache di rete o di tela colorata. a tinta unita o multicolor. Se non si dispone di un paio d'alberi a cui appendere il nostro giaciglio, possiamo facilmente rimediare con supporti di legno, che rendono l'amaca ancor più simile a una culla. Elegante e raffinata se in filato bianco o crema, allegra se in nuance coloratissime, l'amaca rimane un must have per chi desidera rilassarsi leggendo un libro o ammirando il paesaggio o più semplicemente perchè si vuole regalare qualche minuto per sé prima di riprendere il tourbillon delle tante cose da fare.

Dondolo, a ciascuno il suo: la poltrona sospesa, il dondolo, è diventato un classico da accompagnare a qualsiasi arredo da esterni, ma è riuscito a ricavare un suo spazio da protagonista anche all'interno delle nostre abitazioni. Bello com'è e poco ingombrante, riesce ad attirare sguardi e attenzione senza essere invadente. Per questo motivo è apprezzatissimo e ormai fa parte a buon diritto di qualsiasi soluzione di arredo outdoor che ambisca a essere trendy e gradita ai design addicted. Di vimini o in metallo, appesa al soffitto o agganciata a un apposito supporto, trova estimatori disposti a personalizzarla con cuscini o teli colorati per renderla ancor più accogliente e su misura. Le dimensioni possono variare, da poltrone piccolissime a vere e proprie navicelle che ricordano un baccello ove rifugiarsi e ritrovare la propria dimensione. Un'unica raccomandazione: stabilire dei turni per l'utilizzo sarà fondamentale per evitare le inevitabili discussioni e decidere "a chi tocca".