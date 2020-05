Righe o fiori? Scegli tra i must di stagione per una casa a tutta allegria

E' il solito dilemma per chi ama seguire le tendenze di moda e design : righe o fiori? E perchè poi non entrambi? Se non vogliamo necessariamente scegliere, trovare un compromesso è facilissimo, basta lasciarsi guidare dal buon gusto e da soluzioni originali e trendy.

Inguaribilmente romantica: la casa che sceglie i fiori come trait d'union tra arredi, tessuti e complementi ha una vocazione romantica, che privilegia l'emozione e il sentimento. I fiori restano sempre un grande classico, che si addice ad abitazioni dal gusto che richiama la tradizione. Perfetti sui rivestimenti, allietano le camere da letto e anche i terrazzi e i salottini da giardino.

Rigorosa, ma non troppo: in casa le righe spesso sono associate a una certa rigidità, nel pensiero e nell'arredo. Mai convinzione fu più errata: le righe sanno essere gioiose e adattabili a qualsiasi contesto, perfette anche abbinate a fiori e quadrotti. Ideali sui cuscini e sulle tende, le righe sono perfette anche su pannelli e tappeti che ambiscono a essere protagonisti nelle case dei più design addicted.

Gioiosa e allegra: se l'atmosfera leggera e vivace è quella che più sentiamo nostra, allora la scelta è quella di non sottomettersi a nessuna regola: fiori e righe, tinte unite e fantasie, geometria e disegni sono tutti perfetti per essere abbinati con sapienza e creatività. Una casa che non cerca la perfezione, ma che vuole semplicemente essere accogliente e ideale per ospitare chiunque ami la buona compagnia e lo stare bene. In questo caso, righe e fiori saranno inappuntabili compagni per interni ed esterni che rispecchiano la personalità attenta e gioisa di chi li vive e li abita.