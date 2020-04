Giornata della Terra: case magnifiche per immergersi nella natura

Mare, montagna, lago o bosco: la nostra Terra è preziosa e dovremmo prendercene cura sempre più. Quanto sia diventato fondamentale evitare di peggiorare la situazione in cui versa il pianeta è sotto gli occhi di tutti e se oggi potessimo isolarci in un qualche angolo meraviglioso e sperduto, potremmo trascorrere la quarantena in una delle case di lusso più belle e incantevoli: non resta che scegliere.

La bellezza del mare: impossibile resistere al fascino magnetico delle onde e della sabbia bianca. Il pianeta azzurro, con le sue acque meravigliose, dal blu cobalto al verde smeraldo, sa offrire panorami di indicibile bellezza. Una casa di fronte al mare, su una spiaggia o sulle rocce con vista su sconfinate distese di acqua resta il sogno più bello di molti di noi.

Circondati dal verde: una casetta in cui ritrovare pace e serenità, lontano dai rumori e dove la natura dà il meglio di sè. Tra le vallate di colline dolci e aggraziate, oppure seminascosta tra i boschi, la casa più intima per difendere la privacy e ritrovare se stessi: è la scelta di chi al fragore delle onde, preferisce il fruscio delle fronde e il profumo dei fiori di prato.

A specchio sul lago: di grande tendenza, le case che si ispirano al nord America e al Canada, dove laghi e boschi sono straordinariamente belli (e non è un caso che i duchi di Sussex l'avessero scelta come "patria" adottiva). Territori vastissimi ove perdersi e fare una infinità di escursioni senza mai annoiarsi è la parola d'ordine: dimore perfette per chi deve affrontare in solitudine la quarantena in tempo di coronavirus.

Tra le cime delle montagne: per chi ama la vastità delle vette e non può sopportare le estati afose e i climi troppo caldi, la casa in montagna rappresenta un must irrinunciabile. Con la neve in inverno, con i fiori e il profumo di fieno d'estate, le baite super raffinate ed elegantemente glamour di montagna sono l'ideale per coloro che vogliono il lusso dei paesaggi incontaminati e desiderano respirare a pieni polmoni l'aria ossigenata e pura delle altitudini più suggestive a un passo dal cielo.