Tendenze: le ville in Canada che piacciono tanto ai VIP

Un territorio immenso, una natura spesso incontaminata, ma anche città super tecnologiche dove innovazione e design sono le parole d'ordine: questo e molto di più rappresenta il Canada, patria d'elezione dei duchi di Sussex che qui hanno scelto di vivere per garantire la privacy e l'ambiente più adatto alla loro vita familiare.

Affacciate sui laghi calmi e vastissimi, dalle acque cristalline e dai riflessi così nitidi che sembra si possano specchiare, le ville di lusso offrono a chi vi abita l'opportunità di lasciare andare lo sguardo oltre l'orizzonte, mentre ci si rilassa sulle terrazze oppure stando tranquillamente distesi sulle chaise longue nel patio.

Porticcioli privati consentono l'ormeggio di imbarcazioni perfette per godersi una gita lungo i fiumi o negli specchi d'acqua deliziosi anche nelle giornate più fredde, mentre all'interno delle ville non manca la possibilità di concedersi un bagno caldo nelle vasche idromassaggio sistemate in locali toilette dalle dimensioni esagerate o, perché no, nel piccolo cortile di casa per respirare a pieni polmoni l'aria frizzante e profumata di resina.

Giardini ordinati o filari di alberi che diventano cornici meravigliose sono caratteristiche che ogni villa di lusso qui non può mancare di avere e l'immersione nella natura regala quella riservatezza e intimità così ricercate dalle star e anche da chi desidera allontanarsi dal turbinio e dal fragore delle città.