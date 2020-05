Tendenze: location meravigliose per matrimoni en plein air

Niente assembramenti, distanziamento sociale è la parola d'ordine: cosa c'è di meglio allora di un matrimonio all'aperto in puro stile americano ? E se gli invitati sono pochi, si può pensare a un rito in una location esotica ed esclusiva per nozze da favola.

Su una spiaggia: è il sogno per eccellenza, meta esotica, mare azzurro e sabbia bianca. In questo caso, l'arredo è ridotto al minimo indispensabile, il paesaggio è protagonista assoluto e basta davvero poco per attrezzare una location suggestiva ed elegante. Il budget? Se l'abito della sposa non è così importante in un contesto di cotanta bellezza e gli invitati in numero ridotto giocoforza, in fondo ci si può anche pensare, apertura delle frontiere permettendo.

In giardino: una soluzione decisamente più alla portata di molte tasche è quella di allestire la cerimonia nel giardino di casa o nella dimora di qualche amico, o, se non abbiamo alternative, possiamo affittare una location che si presti altrettanto bene. In questo caso, i fiori sono i protagonisti assoluti insieme al bianco degli addobbi e all'abito della sposa: che si sia sul lago, in campagna o anche in un cortile metropolitano, il buon gusto e la creatività saranno perfetti per una cerimonia super romantica e indimenticabile.

In un parco: se il borsellino, anche a causa del Covid-19, si è ridotto ai minimi termini, possiamo organizzare le nozze perfino in un parco pubblico, perché no? In fondo basta una panchina attorniata da un cuore di fiori per rendere idilliaca anche una cerimonia super low cost. Rircordiamo che quel che conta è il sentimento e l'aver comunque potuto pronunciare il fatidico "Sì" anche in periodi drammatici come questi: un ricordo indelebile per un giorno indimenticabile.