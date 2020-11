Tendenze: le decorazioni natalizie più trendy per una casa in festa

Con il lockdown e l'eventualità di dover trascorrere il periodo di Natale tra le pareti domestiche, avere una ambiente in festa diventa fondamentale per risollevare gli animi e rendere il più allegri e sereni possibile i giorni che trascorreremo in famiglia : ecco qualche idea per una casa davvero scintillante.

Oro, oro, oro: è il trend di quest'anno. Una casa addobbata secondo i dettami del design oggi non può fare a meno di ospitare questo aristocratico colore. Sì dunque a candele, nastri e posate per una tavola importante e sontuosa. Perfetto per addobbare l'albero con palline dalle dimensioni importanti, l'oro trova una combinazione elegante e glamour abbinato al nero, al grigio scuro, così come al bianco candido delle pareti di case minimaliste ed essenziali.

Un tocco di verde: la decorazione natalizia più classica si rifà al freddo e al gelo della montagna e quindi rami di abete e vischio non possono certo mancare. Per un tocco raffinato e discreto, sulla tavola delle feste basterà appendere un generoso festone realizzato con un ramo di pino per poi appendervi qualche pallina o qualche semplice lucina a led: effetto super scenografico e di facilissima realizzazione. Per una stanza da letto che non dimentica il Natale, sì a qualche rametto di vischio o di abete da abbinare alle pigne e alle candele, o anche da appendere a mo' di testiera, o magari da sistemare sulle mensole dei libri, per un letto davvero originale e simpatico.

La stella cometa: in una situazione così buia come quella che stiamo attraversando, vedere la stella che ci indica la strada è un buon modo per infondere un po' di ottimismo e fiducia. Bellissime e di grande effetto le stelle da appendere, meglio se dotate di illuminazione: pochi elementi che sapranno immediatamente donarci un'atmosfera suggestiva e piena di speranza.

Dettagli in rosa: inusuale quanto ricercato, il colore rosa confetto è una novità per la casa delle feste. Abbinato al bianco e all'oro dà il meglio di sé ed è capace di conquistare proprio tutti, anche i meno inclini a un po' di sana frivolezza. Perfetto sulla coperta da tenere sempre a portata di mano, il rosa è incantevole se proposto nelle tazze usate per sorseggiare un tè o una tisana calda mentre si legge un libro o si attende, con calma, di celebrare la festa più importante.