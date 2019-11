Casa: quelle in montagna sono da sogno

Con l'arrivo della stagione fredda torna prepotente la voglia di trascorrere del tempo entro le mura domestiche : niente di meglio che trarre ispirazione dalle case di montagna che con camini e rivestimenti in legno sono perfette per scaldarsi e godersi un po' di relax .

Legno, legno, legno: la casa in montagna deve essere calda e niente di meglio che il legno per garantire l'isolamento termico necessario per un ambiente confortevole e accogliente. Perlinature, pavimenti, arredi: il protagonista è sempre il legno, materia prima d'eccellenza.

Largo alle fiamme: il caminetto è sempre un must nelle case di montagna. Perfetto per scaldare le stanze in cui soggiorniamo più a lungo, oggi sa essere ecologico e diventa protagonista nelle abitazioni che amano il design. Bellissimi quelli sospesi che troneggiano nel living, sono perfetti anche in cucina o negli angoli dove rilassarsi.

Uno sguardo fuori: la montagna è affascinante, in inverno come in estate e sa offrire panorami davvero mozzafiato. Le case più attuali vogliono ampie finestrature ove poter ammirare paesaggi stupendi e godere della natura circostante immergendosi in scenari meravigliosi.

Comodità, innanzitutto: se stare in casa vuole essere un piacere, la comodità deve essere un must. I divani scelgono i colori chiari, primo fra tutti il bianco, con qualche incursione nelle tonalità del grigio, sempre più attuale. Le sedute sono ampie, ma non eccessive, perché lo spazio di solito non è tanto. Per chi ama la tradizione, perfetti anche i divani in pelle, purché dalla linea un retrò.

I dettagli importanti: anche nella scelta dei tessuti, la casa di montagna vuole essere preziosa e accogliente. Bellissimi e super fashion i letti con lenzuola grigie da abbinare al panna o ai tanti toni del beige, che non stancano mai, e anche all'avvolgente marrone nella nuance delle castagne. Anche i tappeti, che scaldano il cuore e gli arredi, sono irrinunciabili: perfetti in stile shaggy, faranno bella mostra di sè anche quelli della nonna ritrovati in soffitta perché in montagna la tradizione vince sempre.