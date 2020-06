Tendenze: la tavola estiva, colore avanti tutta Istockphoto 1 di 28 Istockphoto 2 di 28 Istockphoto 28 di 28 Istockphoto 28 di 28 Istockphoto 28 di 28 Istockphoto 28 di 28 Istockphoto 28 di 28 Istockphoto 28 di 28 Istockphoto 28 di 28 Istockphoto 10 di 28 Istockphoto 11 di 28 Istockphoto 12 di 28 Istockphoto 13 di 28 Istockphoto 14 di 28 Istockphoto 15 di 28 Istockphoto 16 di 28 Istockphoto 17 di 28 Istockphoto 18 di 28 Istockphoto 19 di 28 Istockphoto 20 di 28 Istockphoto 21 di 28 Istockphoto 22 di 28 Istockphoto 23 di 28 Istockphoto 24 di 28 Istockphoto 25 di 28 Istockphoto 26 di 28 Istockphoto 27 di 28 Istockphoto 28 di 28 leggi dopo slideshow ingrandisci

Fase 3: possiamo finalmente muoverci e raggiungere i parenti lontani, le località di vacanza e non solo. Ammesse le riunioni familiari e i ritrovi con gli amici, è arrivato il momento di sederci a tavola e brindare a una nuova "normalità".

NIente di meglio che una mise en place colorata e divertente capace di coniugare fantasia e buon gusto in ambientazioni anche molto diverse, ma con un unico fil rouge: l'allegria.

Giallo: colore vitaminico per eccellenza, il colore del sole è perfetto per i piatti, le tovaglie e le decorazioni con fiori e frutta. Se non possiamo rinunciare a questa tinta, non dimentichiamo i limoni, che disposti su un centrotavola o usati come decorazione su piatti e tovaglie, rendono il pasto particolarmente estivo e allegro. Facilissimo da abbinare a blu, indaco e verde, il giallo è un must irrinunciabile.

Blu: richiama il mare e il cielo estivo il blu che nel 2020 è stato eletto dell'anno e a buon diritto. Sempre estremamente elegante, si tratta di un colore perfetto per qualsiasi tavola, abbinato con grazia al fucsia, al grigio e alle tante sfumature nelle nuance più vicine al turchese e al verde acqua, Se vogliamo essere sicuri di non sbagliare, il blu è senza dubbio il colore su cui puntare.

Lavanda: tipicamente provenzale, la lavanda non solo è profumatissima, ma perfetta per rendere preziosa e femminile la tavola che ama la semplicità. Immancabile in giardino, la lavanda è l'ideale per creare segnaposto fatti a mano, per decorare gli ambienti e per il colore di runner o tovagliette all'americana da abbinare ai panna, ai beige e ai materiali naturali come la rafia e la iuta.

Rosso: la tavola con elementi forti è più impegnativa, ma se decliniamo il rosso con le tinte che vanno dall'arancione al giallo e fino al bianco, il risultato sarà senz'altro molto gradevole e di grande effetto. Tovaglioli, lampade e bicchieri rossi sono perfetti se abbinati a una tovaglia bianca su cui avremo disposto tulipani o piccoli vasetti di gerani o di begonie pronti a regalare un pizzico di romanticismo anche alla mise en place più decisa.