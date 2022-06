Piccoli giardini: come organizzare spazi relax e aree verdi outdoor

Il

Dal salottino al barbecue:

per allestire e organizzare uno spazio verde di dimensioni contenute, fantasia e creatività hanno sicuramente un ruolo chiave. Tra le soluzioni che si possono adottare, ovviamente quelle più usuali, con piccoli salottini realizzati con arredo da esterni, a piccole aree da pranzo, con tanto dio cucine in muratura. Se si ama il verde, il consiglio di un esperto sarà d'obbligo per evitare di creare una giungla o, al contrario, troppe zone di vuoto terminate le fioriture. Sì anche alle finiture in pietra e a piccole fontane, arrivando addirittura a minuscole piscine attorniate da luci e arredi contemporanei. Per un tocco di originalità, si può puntare sulla decorazione: specchi, lampade e accessori etnici, perfetto per ricordare viaggi ed atmosfere fuori dal tempo.

Stanze inedite:

considerare lo spazio esterno come prolungamento ideale della vita in casa è sempre un'ottima idea. Aggiungere una copertura all’interno del giardino contribuisce a rendere delimitata nello spazio una particolare funzione: che si tratti di una pergola o di un ampio ombrellone color panna, sarà il modo per caratterizzare la zona relax o quella per il pranzo. Qualora si desideri adornare con piante rampicanti queste zone, l'opzione per le strutture fisse è d'obbligo; se invece preferiamo la flessibilità, quelle temporanee saranno ideali in quanto possono essere spostate a seconda delle esigenze o anche riposte nella stagione invernale.

Confini e privacy:

nei giardini di piccole dimensioni particolare attenzione va posta a pareti e pavimentazione. Per quanto riguarda le prime, occorre individuare l'altezza giusta dei confini del giardino affinché si abbia privacy senza tuttavia privarsi della luce. Le superfici verticali fra l'altro possono diventare un elemento decorativo importante, perché anche se non si tratta di siepi, possono essere ricoperte dal verde dei rampicanti. Quanto alla pavimentazione, questa diventa fondamentale a seconda di come si intende organizzare gli spazi del giardino: sedute e arredi richiedono superfici piane, quindi semaforo verde per ampie lastre in ceramica o assi di legno che richiamano gli ambienti marini o quelli tropicali da alternare al verde del prato, sempre che lo spazio lo consenta.