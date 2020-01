Paese che vai, teiera che trovi: scopri tanti oggetti curiosi e bellissimi

Affascinante e bellissima , la teiera è un oggetto senza tempo: oggi, come secoli fa, mantiene inalterato il suo charme al di là delle mode e delle abitudini. Che si tratti di un tè o di una tisana , o anche solo per guarnire una mensola o da appoggiare sul vassoio per decorare e valorizzare un tavolino, questo contenitore non smette di ammaliare rimanendo protagonista indiscusso tra le stoviglie di casa .

Nata in Europa nel Seicento, quando si diffuse il consumo della bevanda ottenuta per infusione dalle foglie della pianta del tè, la teiera era inizialmente un utensile molto comune realizzato in materiali poveri, come terraglia, stagno o ottone.

Quando poi sorseggiare il tè diventò un must della ricca borghesia francese e inglese, anche la teiera assunse un forte valore simbolico dal grande fascino e raffinatezza, che conserva tutt'oggi facendo bella mostra di sè in qualsiasi cucina e in ogni abitazione.

Collezionarle per diletto o passione, può essere divertente: le teiere si trovano in qualunque parte del globo, e a maggior ragione là dove il tè è ancora un rituale consolidato.

Dal Marocco alla Cina, passando per la Corea e la Tunisia e non solo, naturalmente: tante sono le forme e i materiali che ciascuna zona del pianeta ha deciso di destinare a questi splendidi oggetti.

Importanti anche i manufatti della tradizione artigianale del nostro Paese, che naturalmente non mancano di stupire per la loro bellezza, così come le teiere più moderne e attuali progettate dai designer.

Andare per mercatini per acquistare le teiere, che si tratti di antiquariato o anche solo di bancarelle del souq, è un passatempo che sa regalare soddisfazioni a chi, con pazienza, riesce a scovare modelli ed esemplari fuori dal comune, come anche quelli super classici, veri evergreen, ideali per abbellire e adornare con grazia gli ambienti domestici.