Evviva l'originalità: ecco gli oggetti più curiosi da mettere in casa

La tartaruga colorata: per chi non sa rinunciare al fascino di questo animale, così lento e tenero, ecco un oggetto davvero simpatico. Realizzato in ceramica, non passerà sicuramente inosservato nel soggiorno di casa.

La pecorella smarrita: in tema di riutilizzo, niente di più etico che recuperare il sacco nero della spazzatura per dare vita a un oggetto che arreda con grazia gli spazi aperti, giardino o terrazza che sia. Leggerissimo, si può scegliere anche in bianco: i sacchi, anche quelli per lo smaltimento della plastica, vanno sempre bene.

I vasi originali: in casa anche un vaso può fare la differenza. Quelli in terracotta che richiamano le icone della Belle Époque sono davvero fuori dal comune e sono perfetti da abbinare anche alle mensole più moderne.

Le tazze emozionali: di che umore ci siamo svegliati stamattina? Se siamo allegri o imbronciati, perplessi o assonnati troveremo sicuramente la tazza che fa per noi. Più personalizzate di così!

I soprammobili esotici: chi è stato in Thailandia sicuramente ha scoperto un frutto sconosciuto nel mondo occidentale, il durian. Da molti definito il frutto più puzzolente del pianeta, trova nel paesi del Sol Levante molti estimatori e il guscio che lo contiene, con tutti i suoi spuntoni, è sicuramente gradevole e inusuale.

I salvadanai stravaganti: se con il nuovo anno abbiamo deciso di mettere da parte qualche risparmio, questo è il regalo che fa per noi. Salvadanai bellissimi e coloratissimi per dichiarare a tutti che l'impegno c'è; i risultati li scopriremo più avanti, ma chi la dura...

Gli alberi di carta: sempre in tema di ecosostenibilità, per i più sensibili l'albero di Natale quest'anno sarà di carta. Qui la fantasia sarà l'unico limite: che sia carta colorata, stampata o di giornale, poco importa: la festa sarà perfetta in ogni caso.

La poltrona contro il freddo: pelosa e avvolgente, la sedia a dondolo dalle linee moderne è perfetta per rilassarsi al calduccio anche in montagna. C'è anche in versione "orso bianco", per chi adora il predatore artico.

La sedia evergreen: sembra un prato ben rasato quello che ricopre la sedia che vuole a tutti i costi essere protagonista in cucina o nel living. Per portare un po' di giardino in casa e far finta che sia già primavera.