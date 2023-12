Natale last minute: punta sui regali e gli addobbi fai da te

Se la corsa agli acquisti non fa per noi o il tempo stringe, possiamo optare per strenne personalissime realizzate proprio da noi

Per un dono graditissimo e allo stesso tempo amico del portafoglio, possiamo usare poche risorse e tanta fantasia e creatività , motivo in più per renderlo ancor più gradito. Se poi possiamo contare sull' aiuto dei più piccoli di casa può diventare anche un divertimento: preparare i regali sarà un'attività piacevolissima in grado di coinvolgere tutta la famiglia.

Il Natale non è solo la festa più sentita , ma anche l'occasione per testimoniare alle persone care che le pensiamo e che le vogliamo vicine .

ANGIOLETTI E ADDOBBI CON L'ARTE DEL CROCHETING: lavorare all'uncinetto non solo è un passatempo, ma secondo alcuni studi è un modo perfetto per rilassarsi, migliorare la concentrazione e sentirsi addirittura più felici. Un motivo in più per addobbare in modo personalissimo il proprio albero di Natale o per realizzare angioletti o copri candele e oggetti da regalare ai propri cari. Perfette anche le piccole rose da abbinare a confezioni super originali in grado di lasciare il segno.

BISCOTTI ALLO ZENZERO: buoni, anzi deliziosi. I biscottini e i dolcetti allo zenzero sono un vero e proprio evergreen, che non conosce oblio. Per un dono davvero goloso, oltre che bello da vedere, i biscotti fatti in casa, magari in pan di zenzero, sono il regalo perfetto per fare il pieno di dolcezza e far sentire coccolate le persone a cui viene donato. Un barattolo di biscotti è l'ideale da realizzare con i bambini e anche da regalare ai più piccoli: una strenna da condividere con piacere.

LE CONSERVE E LA PASSATA, PER UN DONO DI GUSTO: anche se stare tra i fornelli per taluni non è un divertimento, è innegabile che cucinare per gli altri vuol dire prendersene cura, e lo stesso vale naturalmente anche per noi stessi. Un regalo originale e di sicuro apprezzatissimo sono le zucchine o melanzane sottolio, ma va benissimo anche la passata di pomodoro e chi più ne ha, più ne metta. La tradizione della nonna è sempre molto attuale e i sapori autentici risultano vincenti ogni volta, in qualsiasi occasione e soprattutto nelle Feste.

CARAMELLE PER UN PIENO DI COLORE E ALLEGRIA: super scenografico, il vasetto di caramelle riempie di dolcezza e pazienza per la dieta. Colorate e gustose, possono essere mischiate come più ci piace. Per una strenna davvero originale, puntiamo sulla qualità e sull'eleganza della confezione: si può realizzarne di colori diversi con gusti differenti per personalizzare quanto più possibile il nostro regalo.

LA DOLCEZZA DELLA MARMELLATA FATTA IN CASA: con le arance o con i frutti rossi, con le pere o con le mele e perfino con il kiwi: la marmellata è un dono gradissimo e ideale per fare scorta di vitamine, così preziose in questa stagione. La marmellata si prepara con calma e diffonde il suo profumo ovunque in casa: una delizia prepararla, un assoluto piacere mangiarla.

PATÉ, PER BUONGUSTAI DAL PALATO RAFFINATO: il patè è da sempre immancabile sulla tavola delle feste. Che sia di tonno, di prosciutto, di salmone oppure, per chi osserva un regime alimentare vegetariano, di funghi, di ceci, di olive o di carciofi, è l'indiscusso re degli antipasti e onnipresente tra le proposte del menù. Un barattolo di paté appena fatto sarà un regalo super goloso per un Natale votato alla tradizione.

SPEZIE, TRIONFO DI COLORI E AROMI: colorate e super aromatiche, le spezie sono indispensabili in ogni cucina che si rispetti. Peperoncino per i più scaramantici, oppure cannella, zenzero, curcuma: scenografiche e utili, possono essere regalate praticamente a tutti. Una fettuccia grezza o un nastro in gros grain saranno l'abbinamento perfetto per confezionare un barattolo in grado senz'altro di farsi notare.

PIANTINE GRASSE PER CHI HA IL POLLICE VERDE: belle, anzi bellissime, le succulente da sempre affascinano con la loro inalterata eleganza. Perfette per qualsiasi ambiente domestico, sono l'ideale da regalare in un barattolo. Per un Natale all'insegna del green.

POTPOURRY PROFUMATI: i petali dei fiori che sono stati raccolti in estate adesso sono perfetti per essere sistemati in barattoli in grado di profumare l'ambiente e ingentilire qualsiasi casa. Sistemati in soggiorno, nel bagno o in camera da letto emaneranno una fragranza discreta cosicché il nostro semplice dono possa gratificare chi lo ha ricevuto.

SALI DA BAGNO PER I MOMENTI DI RELAX: i sali da bagno per una festa all'insegna del benessere sono sempre graditissimi. L'invito a prendersi del tempo per sé deve essere colto al volo, soprattutto in momenti come questi, dove ansia e tensione la fanno da padroni. Non è possibile recarsi alle spa in montagna? Vorrà dire che si utilizzerà la vasca di casa per un bel bagno domestico caldo e profumato: niente di meglio di un po' di meritato relax, finalmente!