Natale: cinque stili a cui ispirarsi per una tavola bellissima

Intimità è la parola d'ordine per questo Natale , dove la convivialità va abbandonata a favore del benessere e della salute collettivi . Pranzo e cena saranno rigorosamente in casa e i partecipanti ridotti ai minimi termini: ecco allora come celebrare la festa più amata apparecchiando una tavola che premia soluzioni semplici , ma di grande effetto .

Sei per il classico: il rosso è il colore che fa per chi ama la tradizione senza se e senza ma. Tovaglia, candele, addobbi e servizi di piatti nel più classico stile natalizio: il rosso è il colore che porta fortuna e di buoni auspici, ora più che mai, abbiamo assolutamente bisogno.

Sei per le novità: tavole speciali per chi ama esplorare e aprirsi a scelte nuove e inedite. Sì a colori scuri e abbinamenti inusuali, come il viola o il grigio, abbinati al verde degli aghi di pino o all'oro. Il design non conosce confini.

Sei per l'essenzialità: se i fronzoli non sono nelle nostre corde, l'eleganza si può esprimere anche attraverso pochi e semplici elementi per una mise en place davvero d'effetto. Piatti in bianco e nero su tovaglie candide e preziose, o abbinamenti che si ispirano all'Oriente sono semplici e di grande raffinatezza.

Sei per la purezza: bianco come la neve, come il latte e come il candore della tavola dove a trionfare sono i piatti della tradizione. Se l'attenzione deve concentrarsi sul menù, dove pietanze prelibate e delizie per il palato sono le protagoniste. il resto non deve disturbare.

Sei per il lusso: piatti, bicchieri e posate di famiglia, di solito riposti nelle vetrinette e gelosamente custoditi durante tutto l'anno, tornano a fare bella mostra di sè nella tavola delle feste. Almeno per un giorno val la pena di trattarsi come re, anche all'interno delle nostre abitazioni, di qualunque dimensione e di qualunque tipo siano.