Natale sotto vetro: dieci suggerimenti per regali utili e davvero personali

In molte regioni è ancora difficile muoversi e quindi anche la corsa agli acquisti diventa complicata: possiamo allora optare per doni super personali realizzati con le nostre mani e che saranno per questo ancor più graditi. Possiamo anche farci aiutare dai più piccoli di casa e far diventare la preparazione delle strenne un'attività coinvolgente per tutta la famiglia .

Vetro e biscotti: un grande classico, che non smette di piacere. Per un dono davvero buono, oltre che bello, i biscotti fatti in casa, magari in pan di zenzero, sono il cadeau perfetto per regalare dolcezza e far sentire coccolate le persone a cui lo doniamo. Un barattolo di biscotti è l'ideale da realizzare con i bambini e anche da regalare ai più piccoli: una strenna da condividere.

Vetro e candele: per un Natale luminoso nonostante tutto, una delle realizzazioni più semplici è quella di porre delle candele, possibilmente profumate, all'interno del barattolo. La guarnizione in questo caso è tutto: un bel nastro dorato, qualche pallina o paillettes, una decorazione natalizia con aghi di pino o un rametto di vischio saranno perfetti per un regalo scintillante.

Vetro e sali da bagno: per una festa all'insegna del benessere, anche i sali da bagno sono sempre graditissimi. L'invito a prendersi del tempo per sé deve essere colto al volo, soprattutto in momenti come questi, dove ansia e tensione la fanno da padroni. Non possiamo recarci alle spa in montagna? Vorrà dire che faremo un bel bagno caldo e profumato in casa, niente di meglio di un po' di meritato relax tra le mura domestiche.

Vetro e conserve: cucinare per sé e per gli altri vuol dire prendersi cura di chi ci sta intorno, oltre che di noi stessi. Perfette la passata di pomodoro, le zucchine o melanzane sott'olio e chi più ne ha, più ne metta. La tradizione della nonna è sempre di grande attualità e i sapori autentici risultano vincenti ogni volta, in qualsiasi occasione e a Natale soprattutto.

Vetro e caramelle: scenografico e allegro, il vasetto di caramelle riempie di dolcezza (e calorie, purtroppo!). Colorate, gustose, possono essere mischiate come più ci piace. Per una strenna davvero trendy, puntiamo sulla qualità e sulla eleganza della confezione: possiamo realizzarne di colori diversi con gusti differenti per personalizzare quanto più possibile il nostro regalo.

Vetro e piantine grasse: belle, anzi bellissime: le succulente da sempre affascinano con la loro inalterata eleganza. Perfette per qualsiasi ambiente domestico, sono l'ideale da regalare in un barattolo. Per un Natale all'insegna del green.

Vetro e marmellata: con le arance o con i frutti rossi, con le pere o con le mele e perfino con il kiwi la marmellata è perfetta per fare il pieno di vitamine, così preziose in questa stagione. La marmellata si prepara con calma e diffonde il suo profumo ovunque in casa: una delizia prepararla, un assoluto piacere mangiarla.

Vetro e spezie: colorate e super aromatiche, le spezie sono indispensabili in ogni cucina che si rispetti. Peperoncino per i più scaramantici, oppure cannella, zenzero, curcuma: scenografiche e utili, possono essere regalate praticamente a tutti. Una fettuccia grezza o in gros grain saranno l'abbinamento perfetto per confezionare un barattolo che saprà farsi notare.

Vetro e potpourry: i petali dei fiori che abbiamo raccolto in estate adesso sono perfetti per essere sistemati in barattoli che sanno profumare l'ambiente e ingentilire qualsiasi casa. In soggiorno, nel bagno o in camera da letto: una fragranza discreta lascerà che il nostro piccolo dono possa gratificare chi lo ha ricevuto.

Vetro e patè: il patè è da sempre un must sulla tavola delle feste. Che sia di tonno, di prosciutto, di salmone oppure, per chi osserva un regime alimentare vegetariano, di funghi, di ceci, di olive o di carciofi, è sempre il re degli antipasti ed immancabile tra le proposte del menù. Un barattolo di patè appena fatto sarà un dono gradissimo e super goloso per un Natale che, questo è certo, non potremo mai dimenticare.