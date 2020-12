La tavola delle feste: dieci regole per un Natale all'insegna della tradizione 

Ormai ci siamo, il periodo delle Feste è alle porte e la tavola di Natale e gli addobbi non possono più essere trascurati. Anche se trascorso tra le pareti domestiche e senza le riunioni familiari , il Natale rappresenta un momento unico a cui dedicare attenzione e importanza: senza spendere grosse cifre per rinnovare tovaglia, piatti e bicchieri , possiamo privilegiare la comodità senza rinunciare alla tradizione e rendere la casa confortevole e allegra assicurando il piacere del sentirsi avvolti e coccolati nel nostro nido.

1 - Essenzialità: come in tutte le cose, ricordiamoci che il troppo, stroppia. Adeguare addobbi e decori alla dimensione della casa è fondamentale onde evitare un effetto soffocante: se la metratura è di dimensioni ridotte è sempre meglio non esagerare. Attenzione anche all'altezza dell’albero di Natale: evitiamo quelli troppo alti e optiamo per materiali preferibilmente eco-sostenibili.

2 - Decorazioni semplici: dopo aver deciso in quale ambiente dell'abitazione vogliamo scaldare con gli addobbi, puntiamo su decorazioni che mixano con sapienza il classico pungitopo alle spezie, come la cannella, e alla frutta essiccata, come scorza d’arancia, ideali da usare come fragranze nei diffusori o anche sopra ai caloriferi. Nella scelta dell'ambiente da addobbare, è fondamentale individuare quello in cui trascorriamo la maggior parte del tempo, il più accogliente e confortevole, solitamente il soggiorno o sala da pranzo.

3 - Il tartan, un grande classico: questo tessuto è da sempre un autentico evergreen natalizio. Per una casa addobbata con eleganza, sì ad arredi e decori che siano in sintonia con il tessuto scelto. Se il nostro è un arredo classico, optiamo per i due colori intramontabili e vero simbolo del Natale: il rosso e il verde. Perfetti nella mise en place, negli addobbi dell’albero, nelle candele e nel centrotavola all'insegna della più assoluta tradizione.



4 - Un tocco d'oro: un po' di lusso, almeno a Natale, è d'obbligo. Ecco che allora al verde, colore protagonista insieme al rosso nelle festività natalizie con il suo richiamo agli abeti e al muschio, può essere abbinato il giallo oro, rendendo l'atmosfera magica e scintillante. Perfetti e sontuosi i fiocchi segnaposto da apporre sui piatti in tavola, nella scelta delle candele e negli addobbi dell'albero.

5 - Rosso portafortuna: il colore del Natale per eccellenza è il rosso, da sempre considerato di buon auspicio: impossibile dunque farne a meno. Per questo motivo non dobbiamo dimenticare di metterne un pochino qua e là: un nastrino rosso per legare il tovagliolo collocato sul piatto bianco di porcellana sarà festoso e allegro, ma possiamo adoperare addobbi rossi per riempire le zone più vuote delle stanze, per i copriletto o le coperte sul divano, o ancora per le palline che decorano la tavola.



6 - Ricordi incancellabili: le immagini dei nostri viaggi, degli incontri, degli abbracci scattate furtivamente o posate con cura, sono sempre terribilmente romantiche. Quando poi sono in formato tipo Polaroid hanno anche un sapore vintage che evoca momenti migliori. Appese qua e là, le fotografie contribuiscono a vestire languidamente la casa e a renderla più accogliente e intima.

7 - Melograno, immancabile: una decorazione che piace sempre è quella che si ottiene usando il melograno, che evoca subito l'idea del Natale, così come anche le semplici, quanto suggestive, candele. Oggetti facili da trovare e sistemare in casa, che sanno regalare grande effetto e spettacolarità. Un centrotavola green con candele dorate, pigne e melograno sarà assolutamente l'ideale anche per una tavola attorno alla quale, questo Natale, potranno sedere davvero poche persone.

8 - L'argenteria di famiglia: cosa c‘è di più significativo per una festa come il Natale che non il richiamo alla famiglia? Ecco dunque l'occasione giusta per rispolverare l’argenteria della nonna, che, invece che essere lasciata nella vetrinetta o nel fondo dell'armadio, può fare bella mostra di sè nella mise en place della tavola di Natale: un modo bellissimo per non dimenticare chi siamo e con chi vorremmo essere in queste Feste così particolari.

9 - Fai da te natalizio: la tendenza per queste Feste è quella di rendere più sentito e allegro il nostro Natale con decorazioni fatte a mano da realizzare insieme coinvolgendo anche i più piccoli. Bastano piccole cose, dai decori fatti con cotone e ovatta, alle ghirlande realizzate con pigne dipinte in oro e argento, o ancora centrotavola ottenuti posizionando arance e fili argentati o ancora piccoli recipienti di vetro ove posizionare con eleganza le palline, rosse e oro o del colore che più ci piace. Creatività e fantasia stimolano il buonumore e aiutano a lasciare da parte i dispiaceri, almeno per poco.

10 - Di tutto un po': per un addobbo glamour e raffinato, è fondamentale scegliere un tema unico per la casa e la tavola. Se siamo costretti ad utilizzare elementi diversi tra loro anche in case piccole, come ad esempio le sedute differenti attorno al tavolo, potremo mettere elegantemente in risalto lo stile dell’abitazione, restituendo un'idea di calda accoglienza e sobrietà.