Halloween: cinque idee per una casa mostruosa 

Halloween è una festa dalle origini antichissime che affondano nell' Irlanda dominata dai Celti ed infatti Halloween corrisponde proprio al capodanno celtico, il primo novembre . Dal Vecchio Continente la festa fu portata poi nel Nuovo Mondo dagli emigranti ed è diventata un simbolo di festa per l' autunno . Ecco dunque come arredare in perfetto stile macabro la nostra casa senza sborsare un capitale

Palloncini colorati: cosa c'è di più economico e scenografico di un palloncino colorato? A casa disponiamo qua e là palloncini neri o bianchi a quelli arancioni, perfetti per essere collocati in soggiorno, in camera da letto o anche in cucina. Accostare poi qualche zucca sarà l'ideale per avere una casa in perfetto stile Halloween.

Zucche, zucche, zucche: la zucca è il simbolo dell'autunno e non può mancare nè sulla tavola, nè nelle case che si preparano per la festa macabra della notte che precede la festività di Ognissanti. Scegliamo varie nuance di colore, dal giallo all'arancione fino ad arrivare al verde e sistemiamo le zucche in ogni ambiente: regaleranno allegria e tanto terribile buonumore.

Tazze spaventose: se il buongiorno si vede dal mattino, le tazze per il caffellatte o per il tè o anche per una tisana non possono che essere terrificanti. In commercio ormai si trovano moltissimi oggetti e gadget sul tema e possiamo investire un capitale minuscolo per rendere la nostra pausa divertente e assolutamente Halloween-style.

Candele macabre: la candela è un oggetto incredibilmente versatile. Romantica e tenera se utilizzata per la cenetta a due, agghiacciante e spaventosa se tinta con rigagnoli rossi e magari abbinata a un ragno, finto sì, ma egualmente bruttissimo. Appoggiate sulle mensole di casa o inserite nelle zucche, le candele dipinte renderanno l'atmosfera più orripilante che mai.

Rotoli di carta: se siamo alla ricerca di qualche lavoretto da fare insieme ai nostri piccoli, i rotoli di carta riciclata saranno perfetti per essere ritagliati e guarniti con carta da collage nera per creare pipistrelli da appendere qua e là. Con la carta da disegno che ci resta potremo ritagliare sagome da sistemare sulle pareti o per realizzare festoni per guarnire le camerette: il successo sarà garantito!