Giornata Mondiale del Colore: scopri quelli su cui puntare per case da copertina

La Giornata Mondiale del Colore vuole ricordare a tutti quanto l'espressione grafica sia importante per comunicare emozioni e stati d'animo , per esprimere noi stessi e quello che proviamo. Anche la casa rispecchia il nostro modo di essere : ecco allora come utilizzare il colore per renderla unica e speciale

I colori caldi: rosso, arancione giallo sono perfetti per chi ama l'allegria e non teme le tinte forti. Perfetti nelle case che strizzano l'occhio agli elementi di design sono perfetti in autunno, ma anche in estate, soprattutto se abbinati sapientemente a nero e bianco. Attenzione però a dosare bene la quantità di colore nell'ambiente domestico; il troppo stroppia, teniamolo presente.

I colori freddi: azzurro, verde, indaco, viola sono i colori di tendenza per quest'anno. Da sempre sinonimo di eleganza e raffinatezza, sanno interpretare qualsiasi ambiente domestico con maestria e senza stancare l'occhio. Adatti all'arredo, quanto alle pareti, sono perfetti per case cittadine o per quelle al mare o al lago, capaci come sono di immergersi negli ambienti naturali. Il blu poi quest'anno la fa da padrone, tenuto conto che è stato proclamato colore dell'anno: e come non essere d'accordo?

Tra il bianco e il nero: caldo, bellissimo, straordinariamente versatile, il grigio è un colore che ha come caratteristica quella di non stancare mai, nè la vista, nè il senso estetico. Discreto e generoso, può accompagnare ciascuno di noi nella ricerca di uno stile personale e inconfondibile. Il grigio, in tutte le sue nuance, rappresenta un vero passepartout per qualsiasi ambiente, che sia all'interno delle mura di casa così come in giardino. Tutt'altro che anonimo, sa regalarci quella serenità della quale, soprattutto in questo periodo, abbiamo davvero tanto bisogno.