Freddo? Prova le maxi coperte a maglia contro i rigori dell'inverno

Se poi quest' inverno ci tocca farei conti con il caro bolletta , diventano strategiche oltre che essenziali . Per combattere freddo e temperature in picchiata , niente di meglio che dedicarsi a un hobby perfetto per la brutta stagione: il lavoro a maglia. Le tendenze dell' home decor indicano tra gli accessori must have le maxi coperte calde, colorate e super soffici rigorosamente fatte coi ferri . Niente paura: con il filato giusto e i ferri adatti ottenere una calda coperta sarà facile come bere un bicchier d'acqua.

MATERIALI ADATTI CONTRO IL FREDDO: la casa è il nostro nido e per questo il comfort domestico si coniuga con il calore. Il calore delle cose che ci circondano, siano oggetti, soprammobili o fotografie, oppure anche quello dei materiali che ci avvolgono, a maggior ragione con l'arrivo della stagione fredda. Ecco perché, visto anche l'aumento dei prezzi a cui si accompagnano budget sempre più ridotti, la maxi coperta di lana sta vivendo un momento di grande fulgore, soppiantando anche i morbidi pile, che dalla loro hanno leggerezza e facilità di lavaggio, ma che sono anonimi e senza personalità.



GOMITOLI GIGANTI E FERRI ADEGUATI: grazie quindi al knitting, cioè al lavoro a maglia, potremo realizzare coperte, tappeti scendiletto e cuscini. Dotarsi di gomitoli giganti è necessario, ma anche di ferri adeguati al filato niente affatto difficili da reperire sul mercato e, una volta acquistato il materiale, potremo dare libero sfogo alla fantasia. Gli obiettivi possono essere dei più diversi: che si tratti di aggiungere una coperta al nostro letto, di appoggiarla sul divano o sulla poltrona, lo ancora per tenere al caldo il nostro amico a quattro zampe, la maxi coperta darà personalità e stile al nostro arredo.



SFERRUZZARE NON È MAI STATO COSI' COOL: il lavoro a maglia ormai è stato ampiamente sdoganato e non è più dunque classificato come hobby esclusivamente femminile e per signore d'altri tempi, ma ha assunto la dignità di un vero passatempo per tutti coloro (uomini compresi) che amino il fai da te di tendenza per impreziosire l'ambiente domestico. D'altra parte, sono proprio i particolari a fare la differenza: basta anche un semplice cuscino per rendere unico e inimitabile il divano del soggiorno.



LA MAXI COPERTA È DAVVERO FACILE DA REALIZZARE: se la domanda è come fare la maxi coperta, niente panico. Il web è pieno di tutorial e di materiale facilmente consultabile per eseguire passo passo tutto quello che serve per ottenere un capo degno di essere esposto in vetrina. La lavorazione infatti è super basic: si tratta di lavorare sempre a diritto o al massimo a maglia rasa e chi di ferri ne capisce, sa bene che si tratta di una lavorazione adatta anche ai principianti, facilissima da eseguire e capace di regalare una immediata soddisfazione.



QUALE COLORE? DIPENDE DA TE: dimenticati dubbi e timori e una volta dotati di strumenti adatti, non resta che scegliere i colori. Puntiamo su tonalità tenui in linea con le tendenze minimaliste, oppure scegliamo colori accesi a contrasto, nelle nuance confetto per le stanze da letto o decisi per un soggiorno d'impatto. L'idea furba? Realizziamo qualche coperta in più, sarà un regalo perfetto e sicuramente molto gradito per chiunque senta il bisogno o abbia voglia di coccole.