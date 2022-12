Casa: piccole astuzie per godersi lo spazio outdoor anche in inverno

SEDUTE BELLE COPERTE: coprirsi adeguatamente quando si vuole stare fuori in inverno è ovvio. Sul balcone o nel terrazzo, una morbida coperta o un plaid sono un must, perché regalano tepore, ma anche quella morbidezza che ricorda tanto le coccole di cui tutti abbiamo bisogno. Per rendere la permanenza meno difficile, bisogna coprire per bene anche le sedute affinché siano isolate: sì dunque a pellicce, vere o finte, alle coperte di lana e a morbidi cuscini di ogni foggia, soprattutto a tema natalizio. Un modo pratico per rilassarsi all'aperto anche quando il meteo è pressoché proibitivo.

UN FUOCO SCOPPIETTANTE: Le fiamme, si sa, hanno un potere quasi magico, capaci come sono di ammaliare chi le osserva con i loro guizzi incandescenti. Niente di meglio, dunque, che attrezzare balcone o terrazzo con un braciere, da utilizzare ovviamente con grande attenzione: un ottimo modo per farsi scaldare anche quando il freddo è pressoché insopportabile. Anche le candele sono capaci di regalarci emozioni e piccoli momenti di felicità, ma possono al più accarezzare gli animi, cosa comunque non da trascurare. In definitiva, Godere del tepore dell’aria e creare un’atmosfera intima e super romantica non potrebbe essere più facile di così.

STUFE DA ESTERNO: questa è senza dubbio la miglior soluzione per chi desidera sostare a lungo nello spazio outdoor della casa anche in inverno. Utilizzatissime da bar, ristoranti e locali, i funghi riscaldanti sono veramente il top. Il mercato offre ormai tantissime soluzioni, anche non eccessivamente costose: facili da installare, sono certamente il miglior investimento possibile per godersi un po' di relax all'esterno e organizzare - perché no? - anche un pranzo o una merenda open air durante le festività.

UN BALCONE FIORITO: per apprezzare balconi e terrazzi anche durante la stagione fredda, evitiamo di trascurarli e di privarci della bellezza di piante e fiori. Esistono infatti moltissime varietà di piante da esterno capaci di regalarci allegria anche in inverno: erica, ciclamino, agrifoglio, viola del pensiero, gelsomino d'inverno e altre ancora. Adornare il nostro spazio inserendo comunque qualche fiore sarà la mossa vincente per spingerci a sostare fuori anche quando la voglia di uscire è ai minimi storici.

ATTENZIONE ALL'ORARIO: i raggi del sole hanno una funzione benefica tanto per l'organismo così come per la mente, capaci come sono di donare immediatamente quella sensazione di felicità e di gioia di vivere a chi vi si espone. In base alla posizione, può darsi che il nostro balcone o terrazzo in alcuni momenti della giornata possano godere più o meno della luce naturale e questo costituirà il tempo ideale per sostare fuori un pochino anche se le temperature rimarranno rigide. Lasciarsi conquistare da questi brevi sprazzi di tepore è il modo più gradevole e delizioso per rilassarsi anche se fa tanto, tanto freddo.