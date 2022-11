Casa: le tendenze per festeggiare il Natale tra le pareti domestiche

Se tuttavia il desiderio è quello di regalare un' aria di novità al clima di festa con qualche elemento diverso dal solito o che non abbiamo mai preso in considerazione fino ad oggi possiamo trovare qualche suggerimento tra le ultime tendenze in fatto di decorazioni e ornamenti .

IL DOPPIO ALBERO: perché limitarsi a un albero solo? Se l'idea di circondarsi di simboli festosi ci attrae ed è assolutamente irresistibile, moltiplicare l'albero è uno dei trend più in voga per questo Natale. In questo caso, sì ad alberi di diverse misure da affiancare nella stessa stanza, magari ai lati opposti del divano, oppure in locali differenti e allora sono perfetti anche se non sono della stessa dimensione o del medesimo tipo. Quanto agli addobbi, se gli alberi sono vicini meglio puntare sulla sintonia di colori e stile, se al contrario sono in altri locali lasciamo libera la fantasia e vestiamo l'abete come più ci piace.

IL PUPAZZO DI PELUCHE: è tenero, coccoloso e scalda il cuore. Il pupazzo di peluche è il ricordo dell'infanzia, ma anche quell'oggetto che richiama subito affetto e tenerezza. Oggi l'ultima moda ne vuole anche nelle dimore di chi non ha pargoli che girano per casa, ma che desiderano ricordare l'atmosfera gioiosa e felice delle Feste. Da sistemare sulle poltrone o sui divani del soggiorno per stringerli a sé mentre si guarda un film, oppure sul letto per abbracciarli prima di cadere tra le braccia di Morfeo o ancora davanti al camino o sulle mensole della cucina per averli sempre a portata di mano: i pupazzi di peluche sono compagni irrinunciabili.

LE CANDELE PROFUMATE: non sono certo una novità, ma complici le bollette sempre più alte e il budget sempre più ridotto, le candele stanno ritrovando un ruolo da protagoniste nella casa delle Feste. Da sistemare ovunque, dalla cucina al salotto, dal bagno alla camera da letto senza trascurare gli spazi esterni, balconcino o terrazza che siano regalano quella luce soffusa e calda capace di rendere romantico anche il più freddo degli ambienti. Anche sulla tavola, la mise en place più glamour non dimentica le candele, che diventano parte della gioia di stare insieme in allegria.

LA COPERTINA E I CUSCINI A TEMA: se i riscaldamenti devono essere utilizzati con parsimonia e il freddo anche in casa si fa sentire, niente di meglio che usare la copertina. Non si tratta di un retaggio delle abitudini della nonna col vago sapore vintage, ma un complemento di arredo che sa di ricercatezza ed eleganza, oltre che di calore e di dolcezza. Anche i cuscini sono uno straordinario strumento per regalare l'atmosfera delle Feste alla propria casa: con budget davvero molto contenuti, oggi arredare in tema natalizio con creatività è veramente facile e di grande effetto.

LA TAVOLA PREZIOSA: una vera evergreen è la tavola delle Feste. Anche in questo caso la tendenza è quella di utilizzare sempre più i materiali e le decorazioni naturali. Perfetti i rami di pino come anche la frutta disidratata, tipicamente agrumi e spezie che profumano l'ambiente e la tavola oltre che impreziosirla. Anche il centrotavola e i segnaposti sono perfetti se realizzati con ingredienti e prodotti che arrivano dalla natura e che richiamano i manufatti di artigianato, specialmente se abbinati a una cucina autentica e genuina che si rifà alla più classica tradizione.