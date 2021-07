Estate: per arredare lo spazio outdoor bastano fantasia e buon gusto 

Quando esplode la voglia di stare fuori dalle mura domestiche non ci sono né se, né ma: che si tratti di mobili di recupero o di pezzi sofisticati , l’ arredo da esterni è indispensabile per lasciarsi andare allo svago e godersi finalmente un po’ di libertà anche rimanendo a casa .

Non sempre è questione di budget o di dimensioni: arredare lo spazio outdoor è un piacere, ma anche uno esercizio di creatività, perché per stare all’aria aperta non esistono regole e dettami di sorta.

Se fantasia ed inventiva non mancano, è possibile ricorrere a qualsiasi oggetto o complemento d’arredo già a nostra disposizione: dalla sedia della nonna ai vasi inutilizzati, così come i cuscini ormai di troppo nell’appartamento, ma perfetti per creare un ambiente confortevole e allegro sul terrazzo o sul balcone pur di minuscole dimensioni.

Quando invece design e tecnologia sono la nostra passione, allora materiali innovativi e linee contemporanee contribuiscono a disegnare uno spazio outdoor totalmente inedito e magari slegato dall’ambiente domestico a cui non si offre alcuna soluzione di continuità.

Puntare sul colore è sempre una buona idea: e così, se l’arredo di recupero ha nuance che in casa ormai non trovano più alcun richiamo e farebbero a pugni con tutto il resto, in giardino come sul patio o in terrazza sono perfetti da abbinare a fiori e piante che sanno offrire un arcobaleno di tinte, tutte bellissime.

Azzurro, viola, verde, giallo e blu: gli accostamenti sono tutti egualmente validi e adatti allo spazio outdoor, oltre a essere capaci di regalare carattere e personalità all’arredo domestico, sempre rigorosamente en plein air.