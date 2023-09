Ceramiche siciliane: oggetti bellissimi per la casa in perfetto stile mediterraneo

Oggetti decorativi, complementi d’arredo, rivestimenti, mobili e chi più ne ha, più ne metta. Non c'è che l’imbarazzo della scelta quando si tratta di portare l'allegria e i colori delle maioliche siciliane in casa.

COLORI ACCESI CHE RICHIAMANO IL MARE: fiore all’occhiello della tradizione artistica del nostro Paese, le ceramiche siciliane sono rigorosamente modellate e decorate a mano proprio come vuole la tradizione. La loro realizzazione necessita di un complicato processo di lavorazione: solo di recente la maiolica siciliana è tornata a rifiorire tra tradizione e innovazione, grazie a giovani artisti che hanno recuperato gli antichi decori storici delle maioliche del Settecento barocco. Un recupero ottenuto dando spazio all’elaborazione e alla reinterpretazione mediante innovative soluzioni di decorazione, risultato di una raffinata ricerca estetica. D'altra parte, l’energia e la vitalità delle palette ispirate alle calde e accoglienti località sicule, così come i simboli e le fantasie, sono ormai diventati iconici tanto da ispirare anche il mondo del fashion. Le varietà cromatiche classiche sono quelle del giallo del sole e del blu del mare, mentre i motivi tipici sono ispirati alla natura e alla flora o a richiami leggendari. Mattonelle e rivestimenti murari sono perfetti per inserire un pizzico di Sicilia negli interni di casa, ma sono bellissimi anche per decorare gli spazi outdoor.

LE TESTE DI MORO: le Teste di Moro siciliane, le due figure iconiche della tradizione, negli ultimi anni stanno riscuotendo un incredibile successo. Vi è infatti una tendenza di home decor che le vede assolute protagoniste in casa, anche sotto forma di vasi da posizionare sia all'interno che all'esterno dell'abitazione. I tratti del volto di un Moro, in ricordo della dominazione sui territori siciliani, e di una bella e giovane donna, sono legati a un’antica leggenda in cui si cela una storia d’amore fatta di passione, tradimenti, gelosia e sfociata nella vendetta. La bellezza dei volti, la ricchezza delle decorazioni, la brillantezza dei colori: impossibile non rimanere incantati dalle Teste di Moro. Dette anche "Graste", se ne possono trovare in un'infinità di varianti, da scegliere a seconda del proprio gusto e da apprezzare valorizzando lo stile del ceramista: a volte scegliete la coppia che si preferisce non è facile, ma potersi regalare un angolo di Sicilia fra le mura domestiche sarà un dono magnifico, da farsi e da ricevere, naturalmente.

LE PIGNE PORTAFORTUNA: un altro simbolo conosciuto in tutto il mondo e ripreso da diverse tradizioni ceramiste è quello iconico della pigna portafortuna. Anche questo oggetto è realizzato in ceramica, in tonalità allegre e sgargianti, e rappresenta da sempre un simbolo di buona fortuna, salute e prosperità. Proprio come buon auspicio viene regalata ai novelli sposi, o anche in occasione di nascite, di lauree e di altre ricorrenze. In qualità di simbolo beneaugurante, oltre che per la sua forma perfetta, fa la sua bella figura in casa ovunque la si sistemi. Ottima per impreziosire l’ingresso, ideale come segnaposto a tavola, oppure da usare come oggetto decorativo sulla libreria o sui comodini. Coloratissime, vivaci e allegre, le pigne siciliane sono uno splendido regalo per qualsiasi occasione e come souvenir da regalare a chiunque sappia apprezzare lo stile made in Sicily.

IN CUCINA CON LE MAIOLICHE: per uno stile siciliano autentico si può procedere con il rivestimento delle pareti fatto con le maioliche colorate. Le ceramiche siciliane sono eccellenti anche per i pavimenti e talvolta perfino per ricoprire i tavoli e realizzare stoviglie. Tra le più amate e conosciute al mondo, quelle di Caltagirone occupano certamente un posto d'onore. Questa località deve la sua fama proprio a questi oggetti, apprezzatissimi e utilizzati ovunque. Simbolo del colore e dell’ospitalità di una terra straordinaria, le maioliche sono ideali per decorare anche terrazzi e giardini in perfetto stile mediterraneo. Per un ambiente "sicilian style" che ben si adatta a ogni abitazione, si può puntare su set da tavola allegri e luminosi: ottimi in estate, sono bellissimi in qualsiasi periodo dell'anno. Limoni, fichi e altre squisitezze naturali tipiche della terra di Sicilia sono il miglior invito alla convivialità e all'allegria.