Casa al mare: piccoli dettagli per un ambiente di charme

PUNTA SUI TESSUTI: importantissimi, quasi più degli arredi stessi che vanno a rivestire. Per la casa al mare è indispensabile puntare su quelli freschi e leggeri, possibilmente in materiali naturali, cotone, lino, iuta. La scelta è sui toni dell'azzurro e del bianco, ma anche su quelli neutri dall'aria anche vagamente etnica. Dal più classico celeste alle tonalità lavanda, le nuance sono infinite e ideali per rivestire con spirito giocoso le sedute di casa, addobbare le finestre, vestire la tavola e il bagno. Perfette le spugne nei toni del blu acceso, ideali per prendere il sole o asciugarsi dopo una doccia o un bagno in piscina; ancor più preziose sono quelle che si ornano con tipici nodi marinari, super riconoscibili e sempre molto raffinate.

CIRCONDATI DI CUSCINI: alleati perfetti, i cuscini da sempre sono un modo simpatico, allegro ed efficace per donare all'ambiente un'aria tutta nuova, frizzante e accogliente allo stesso tempo. Facili da sistemare, estremamente versatili, possono essere sostituiti senza troppi rimpianti quando ci avranno annoiato o avremo deciso di dare una ventata di novità alla casa al mare. Meglio puntare sulle tonalità del blu cobalto, del turchese da abbinare al giallo, con nuance che vanno dal limone al senape: perfetti per arredare con gusto salotti e camere da letto, i cuscini non devono mancare anche nello spazio outdoor.

STELLE MARINE, VASI E CESTE: gli oggetti arricchiscono l'ambiente di casa in ogni contesto, soprattutto se personali e di forte impatto visivo. Al mare, dunque, sì ai più classici legati al contesto, quali conchiglie e stelle marine, ma perfetti anche gli oggetti più glamour, come vasi in vetro soffiato, ceste intrecciate e piccoli bauli, ideali per completare l'arredo con un tocco di originalità che richiama il vissuto e la tradizione. Ricordi di viaggi, souvenir e artigianato locale sono il must have della casa delle vacanze.

PIATTI, BICCHIERI E POSATE: sedersi a tavola è sempre un appuntamento di straordinaria importanza, non solo per accontentare la gola, ma soprattutto per godere della convivialità e rilassarsi tra un brindisi e l'altro, tra una specialità tipica del luogo e uno stuzzichino che allieta il palato. Il tovagliato spazia dalle tipiche americane, pratiche e divertenti, ai runner, fino alle tovaglie. Bianche sono sempre bellissime e ricercate, ma se il desiderio è quello di rendere tutto molto allegro, puntiamo su quelle colorate in cotone o - per chi non storce il naso - in tessuto antimacchia, meno elegante forse, ma certamente più pratico. Piatti, bicchieri, posate: se la mise en place di ispirazione mare dev'essere, il tema navy è l'unica soluzione possibile. L'abbinamento più ricercato? Quello tra il blu e il rosa salmone: delicato ed elegante, è davvero irresistibile.