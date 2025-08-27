Rientro a casa con stile: i must-have d’arredo per accogliere l’autunno

ovviamente, anche i colori fanno la differenza. Le tonalità autunnali spaziano dai marroni ai terracotta, passando per ocra, ruggine e verde bosco. Sono sfumature che evocano la natura e si abbinano facilmente a neutri come beige e grigio chiaro. Inserire questi colori attraverso complementi d’arredo, ad esempio tappeti, tende e ceramiche decorative, consente di dare carattere agli ambienti senza interventi radicali. Piccoli dettagli cromatici possono infatti trasformare l’atmosfera di una stanza con un investimento minimo.