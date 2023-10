Casa: cinque idee "spaventose" per un Halloween da paura

È diventata la festa dell'autunno: ecco come arredare in perfetto stile macabro la nostra dimora senza sborsare un capitale

È questo il motivo per cui la notte di Halloween corrisponde al capodanno celtico , il Samhain: nella notte le anime dei morti tornavano sulla terra con streghe, demoni e fantasmi . Già nel Medioevo si indossavano maschere per tenere lontana la morte e fare riti propiziatori, una festa pagana che addirittura veniva collegata a Satana . Ecco allora come prepararsi per l'appuntamento che sta spopolando anche nel nostro Bel Paese con gli ingredienti perfetti per una serata speciale anche tra le mura domestiche.

Una parola strana che racchiude un grande significato: Halloween, infatti, è la crasi di All Hallows' Eve ovvero la notte di Ognissanti.

Celebrazione osservata in tantissimi Paesi, trova particolare rilievo nel mondo anglofono ed è collocata nel calendario nel giorno del 31 ottobre, proprio a ridosso della festa cristiana occidentale di Ognissanti.

TANTE ZUCCHE OVUNQUE: la zucca è il simbolo dell'autunno e non può mancare nè sulla tavola, nè nelle case che si preparano per la festa macabra della notte che precede la festività di Ognissanti. Per prepararsi a dovere, facciamo una sessione di shopping scegliendo tra le tante forme e puntando su differenti nuance di colore, dal giallo all'arancione fino ad arrivare al verde. Sistemiamo le zucche in ogni ambiente, dalla cucina al soggiorno, dall'ingresso alla camera da letto: oltre a regalare allegria, se intagliate a dovere potranno anche incutere un sano terrore.

CANDELE E CANDELABRI: la candela è un oggetto straordinariamente versatile che si presta a moltissimi usi e capace di adattarsi a molteplici situazioni. Romantica e delicata se utilizzata per un'intima cenetta a tête-à-tête, agghiacciante e spaventosa se opportunamente dipinta. Per Halloween possiamo usare temere e pennarelli per disegnare rigagnoli rosso sangue e magari abbinare le candele a ragni e insetti terribili: finti è ovvio, ma egualmente bruttissimi. Appoggiate sulle mensole di casa o inserite nelle zucche, le candele dipinte renderanno l'atmosfera più orripilante che mai.

PALLONCINI COLORATI E LANTERNE FAI DA TE: per fare festa non serve spendere una fortuna, meglio attrezzarsi con pochi e semplici espedienti. Cosa vi è di più economico e scenografico di un palloncino colorato? Per un allestimento da paura, disponiamo qua e là palloncini neri o bianchi da affiancare a quelli arancioni, perfetti per essere collocati in soggiorno, in cameretta, sul balconcino e anche in cucina. Come sempre, meglio completare l'opera accostando qualche zucca per avere una casa in perfetto stile Halloween.

TAZZE E STOVIGLIE TREMENDAMENTE SPAVENTOSE: se il buongiorno si vede dal mattino, le tazze o mug per il caffellatte, per il tè o anche per una tisana (non certamente rilassante!) possono essere solo terrificanti. In commercio ormai si trovano moltissimi oggetti e gadget a tema e possiamo mettere mano al borsellino in maniera davvero molto leggera per rendere la nostra pausa divertente e assolutamente Halloween-style.

CARTA, CARTONE E FORBICI: coinvolgere i più piccoli nella preparazione degli addobbi è sempre un'ottima idea. Se siamo alla ricerca di qualche lavoretto da fare tutti insieme, i rotoli di carta riciclata sono l'ideale per essere ritagliati e guarniti con carta da collage nera così da creare pipistrelli e cappelli da strega da appendere qua e là. Con la carta da disegno che ci resta, si potranno ritagliare sagome da sistemare sulle pareti o da appendere per realizzare festoni per guarnire le camerette: il successo sarà garantito!